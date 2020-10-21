Вчені з Нідерландського інституту раку зробили несподіване анатомічне відкриття. Всередині людської голови вони знайшли невідомий раніше набір слинних залоз.

Під час обстеження пацієнтів на рак передміхурової залози за допомогою розширеного типу сканування під назвою ПСМА ПЕТ-КТ дослідники помітили щось дивне у задній частині носогорла. Робота вчених опублікована у журналі Radiotherapy&Oncology.

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До нині вважалося, що у людини є три набори великих слинних залоз. Втім лікарі з Нідерландів повідомляють, що виявили раніше непомічений четвертий набір слинних залоз. Він розміщений майже у центрі голови – між носом і над піднебінням. Відкривачі назвали цей набір трубчастими залозами через особливості анатомічного розташування.

Трубчасті залози під час сканування виявили у всіх 100 обстежених пацієнтів. Окрім цього, наявність цього органу підтвердили й під час розтину двох трупів – жінки та чоловіка.



Потенційно новий орган людини / Зображення Radiotherapy&Oncology

Чому цей орган не помітили раніше?

Дослідники припустили, що це внаслідок важкодоступності органу. "Четвертий набір великих залоз" знайшли під основою черепа, де його важко помітити під час ендоскопії. Можливо, отвори каналів можна було б помітити й раніше, але лише частково.

Крім того, показати цю структуру під час сканування можуть лише новітні методи візуалізації ПСМА ПЕТ-КТ, які значно точніші, ніж звичайні КТ та МРТ.

Але важливо розуміти, що для підтвердження висновків нідерландських вчених недостатньо сотні людей. Для точних та остаточних тверджень необхідно провести значно масштабніше дослідження.



Ймовірний четвертий набір великих слинних залоз – трубчаста залоза / Зображення Radiotherapy&Oncology