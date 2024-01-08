Чому виникає анорексія: вчені знайшли нові взаємозвʼязки

Міжнародна наукова команда виявила взаємозв'язок між розладом харчової поведінки, а саме нервовою анорексією, і звичкою прокидатися рано-вранці. Виявилося, що люди, які надають перевагу раннім підйомам, стикаються з вищим ризиком розвитку цього харчового розладу.

Нервова анорексія проявляється через суттєве зменшення ваги, яке люди досягають внаслідок голодних дієт, штучного виклику блювання, використання проносних і так далі. Такі люди мають сильно спотворене сприйняття свого тіла, навіть якщо вони справді надто худі.

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Вони часто страждають від нав'язливих думок про бажання втратити ще кілька кілограмів. Це може призвести до смерті. Через культурні особливості більшість людей з нервовою анорексією – це жінки, особливо молодого віку.

Нове дослідження анорексії

Вчені давно вважали, що різні харчові розлади можуть бути пов'язані з добовими ритмами. Ця гіпотеза була підтверджена під час дослідження. Вчені виявили генетичний зв'язок між нервовою анорексією та хронотипом. Дослідники використали дані, отримані з Британського біобанку.

У дослідженні брали участь 16992 людини, які страждають на нервову анорексію, і 55525 осіб з контрольної групи.

Жайворонки схильніші до анорексії

Виявилося, що генетична схильність до нервової анорексії пов'язана з ранковим хронотипом. До того ж сама тенденція до ранніх підйомів підвищує ризик розвитку цього розладу. Іншими словами, ранні підйоми можуть посилювати схильність до нервової анорексії, і навпаки, наявність цього розладу може сприяти зміні добового ритму на ранішній.

Крім того, вчені виявили зв'язок між генетичною схильністю до безсоння та анорексією. При цьому були відсутні очевидні зв'язки цього харчового розладу з іншими особливостями сну.

Отримані результати вказують на те, що нервова анорексія є "ранковим" розладом, на відміну від деяких інших, таких як депресія, переїдання та шизофренія, які відносяться до "вечірніх" психопатологій,

– зазначив старший дослідник та доцент кафедри анестезіології Медичної школи Гарварду Хасан С. Дашті.

Лікування нервової анорексії складне – частота рецидивів досягає 52%. Досі не зрозумілі точні причини захворювання, і цей вид розладу часто стає причиною смерті серед підлітків та молоді. Відкриття вчених можуть допомогти у пошуку нових підходів до роботи з цим розладом.