Курпіта попередив про небезпеку "індійського" штаму COVID-19 в Україні: коли його чекати

В Індії від коронавірусу померла рекордна кількість хворих. Водночас осередки "індійського" штаму підтвердили в Польщі. Він може становити для України велику небезпеку.

Так, кількість хворих уже невдовзі може зрости, якщо він потрапить до нас з-за кордону. Тож коли очікувати нову мутацію коронавірусу в Україні та яка ситуація у світі – читайте далі.

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Боротьба індійських лікарів та нові рекорди

Лікарі майже безупинно рятують життя хворих на коронавірус у лікарні в Нью-Делі й не тільки. Кажуть, що встигають лише діставати кисень для новоприбулих пацієнтів. Адже кількість важких випадків COVID-19 у столиці Індії лише збільшується.

Це постійна боротьба,

– зазначив завідувач лікарні в Нью-Делі Суміт Рей.

Утім врятувати вдається не кожного. Лише за добу 5 травня в Індії зафіксували новий рекорд смертей – від ускладнень загинули 3 780 людей. При цьому нових випадків – понад 382 тисячі. Спалах коронавірусу в Індії триває вже 2 тижні й досі хвиля захворюваності не йде на спад.

Найбільше страждає столиця Індії – Нью-Делі. У лікарнях не вистачає місць та медиків, тож хворим відмовляють у шпиталізації. Біля лікарень спостерігають черги. Крім цього в медзакладах не вистачає кисню. Попри те, що з промислових регіонів безупинно постачають кисневі балони.

"Зараз у нашій лікарні приблизно 300 ліжок, і понад 200 з них використовуються для лікування пацієнтів. Ми не можемо отримати більше через гостру нестачу кисню. Наш постачальник просто не може задовольнити наші потреби", – пояснив лікар Амбедкару Малік.

Крематорії не можуть впоратись

Через велику кількість смертей у місті не вистачає трун, крематорії не можуть впоратися із великою кількістю тіл. Тож померлих спалюють самі родичі просто посеред парків.

Спалювання і захоронення тіл померлих від коронавірусу в Індії / Фото ЕРА, АР



Поховання хворих в Індії / Фото ЕРА, АР