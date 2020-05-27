У селі Іркліїв на Черкащині звільняють 50 лікарів, а лікарню закривають. З 1 квітня лікарні уклали договір з Національною службою здоров'я і отримали фінансування не за ліжкомісце, а за кількістю вилікуваних пацієнтів. Але цих грошей на утримання лікарні не вистачає, тож місцеві жителі вийшли на протест.

Детальніше про те, чому закривають місцеву лікарню та що про це кажуть в Черкаській обласній держадміністрації – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Під вікнами Іркліївської лікарні, що на Черкащині, зібралися майже 100 селян. До них приєдналися також і медпрацівники. Усе через те, що лікарня, яка обслуговує понад 6 тисяч жителів прилеглих сіл, перебуває на межі закриття.

З липня 2020 року у медзакладі залишаться лише амбулаторія та денний стаціонар на 10 ліжкомісць. Хоча нині їх там удвічі більше. Натомість у 2019 році – було 65.

У нас є діагностичне відділення, УЗД-апарат, рентген-служба, клінічна лабораторія і є бактеріологічна лабораторія. Все це буде закритим,

– розповів завідувач терапевтичного відділення Валерій Олійник.

Однак через другий етап медреформи заклад отримуватиме кошти вже не за ліжкомісця, а за пацієнтів, які там лікуються. З початку року там одужали близько 150 людей. Усі – з легкими хворобами. У районі відзначили, що цього замало, аби медзаклад окупився.

За словами заступника голови Черкаської ОДА Юрія Лесюка, коштів не вистачатиме, щоб фінансувати лікарню. "Або виплачувати зарплату працівникам, або скоротити і залишити зарплату тим, хто залишиться", – прокоментував він.

У Черкаській ОДА зауважили, що врятувати від оптимізації великі сільські лікарні неможливо. Усе через брак належних умов та великої кількості пацієнтів.

Якщо говорити про принцип доказової медицини і європейські стандарти лікування – то насправді умови, в яких перебувають люди в цих лабораторіях, не відповідають жодним критеріям,

– зазначив Юрій Лесюк.

На 3 місяці кошти для Іркліївської лікарні виділила районна рада. Утім з липня усі пів сотні лікарів залишаться без роботи.

Що відомо про другий етап медреформи?