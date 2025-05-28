Не лише екологічна проблема: глобальне потепління впливає на онкозахворювання

За останні десятиліття в країнах із жарким кліматом зафіксували помітне зростання захворюваності на рак. Автори нового дослідження вважають, що це пов'язано зі збільшенням середніх температур. За їхньою гіпотезою, у регіонах з помірним кліматом аналогічний стрибок частоти онкологічних захворювань може бути навіть більш вираженим.

Група науковців з Єгипту проаналізувала статистику захворюваності та смертності від раку грудей, ендометрію, шийки матки і яєчників у 17 країнах Північної Африки та Близького Сходу за період з 1998 по 2019 рік. Вони шукали зв’язок між цими показниками й змінами температури повітря, повідомляє 24 Канал з посилання на Frontiers in Public Health.

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Глобальне потепління впливає на онкозахворювання

Під час дослідження з’ясувалося, що за цей період частота зазначених видів раку зросла зі 173 до 280 випадків на 100 тисяч населення на кожен градус підвищення температури. Особливо швидко збільшувалася кількість діагнозів раку яєчників, тоді як рак молочної залози зростав найповільніше.

Показник смертності також зріс: зі 171 до 332 випадків на 100 тисяч на кожен додатковий градус. Науковці пояснюють це негативним впливом потепління на якість повітря, питної води та продовольчу безпеку, що відображається на здоров’ї населення. Водночас вони зазначають: встановити пряму причинно-наслідкову залежність на основі таких даних складно.

Цікаво, що суттєве зростання захворюваності й смертності від раку спостерігалося лише у шести з 17 країн: Катарі, Бахрейні, Йорданії, Саудівській Аравії, ОАЕ та Сирії. Причому навіть серед цих країн динаміка була різною. Наприклад, у Катарі на кожен градус підвищення температури кількість випадків раку грудей зросла на 560 на 100 тисяч осіб, а в сусідньому Бахрейні – лише на 330, попри географічну та етнічну близькість.

Розглядаючи особливості клімату, автори відзначають, що у спекотних країнах зростання температур унаслідок глобального потепління є відносно незначним. Водночас у холодних регіонах, таких як Україна це потепління виражене значно більше. Якщо висновки дослідження правильні, саме в таких країнах і варто очікувати найбільше зростання онкозахворюваності.

Критика дослідження

Втім, висунуті гіпотези викликають певні питання. По-перше, у більшості досліджуваних країн зростання смертності та захворюваності на рак не виявлено, попри значну чисельність населення. Незрозуміло, чому глобальне потепління зачепило лише невелику частину країн, а не більшість.

Є й ще один нюанс: рівень захворюваності на рак у батьків залежить від кількості дітей – у багатодітних онкологія зустрічається майже вдвічі рідше, ніж у людей з однією дитиною або бездітних. Усі шість країн зі зростанням смертності від раку в 1998 – 2019 роках пережили різке зниження народжуваності. Наприклад, у Саудівській Аравії середня кількість дітей на одну жінку скоротилася з 4,40 до 2,31.

В таких умовах збільшення частоти раку могло бути зумовлене не стільки кліматом, скільки демографічними змінами. У країнах без подібних тенденцій, навпаки, кількість дітей часто зростала, як, наприклад, в Алжирі – з 2,89 до 3,0, де також не зафіксовано зростання смертності від раку.