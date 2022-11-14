Матюки та лайка можуть бути корисними для вашого здоров'я

Нецензурна лайка довгий час вважалася ознакою агресії, слабкого володіння мовою або навіть низького інтелекту. Зараз ми маємо чимало доказів, які спростовують цю думку.

Незалежно від того, прихильники ми лайки чи ні, багато з нас вдається до неї час від часу. Щоб оцінити силу нецензурної лексики та з’ясувати, звідки вона походить, науковці переглянули понад 100 наукових робіт на цю тему з різних дисциплін.

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Користь ненормативної лексики

Виявилося, що люди часто асоціюють лайку з катарсисом – вивільненням сильних емоцій, а це корисно для психічного здоров'я. Цікаво, що для тих, хто розмовляє кількома мовами, катарсис майже завжди більший, коли вони лаються рідною мовою, ніж будь-якою іншою мовою, вивченою пізніше.

Також лайка викликає емоції. Це виміряли у вегетативних реакціях, таких як підвищене потовиділення та іноді прискорене серцебиття. Ці зміни свідчать про те, що лайка може спровокувати функцію "бийся або біжи".

Лабораторні експерименти також демонструють когнітивні ефекти. Ми знаємо, що лайливі слова привертають більше уваги та краще запам’ятовуються, ніж інші слова. Але вони також заважають когнітивній обробці інших слів/стимулів, тому, здається, лайка іноді також може заважати мисленню.

Однак це може бути того варте – принаймні іноді. Під час експериментів, коли люди занурювали руку в крижану воду, лайка полегшувала біль. У цих дослідженнях лайливі слова призводили до вищої толерантності до болю та вищого больового порогу порівняно з нейтральними словами. Інші дослідження виявили збільшення фізичної сили у людей після лайки.

Також вчені з'ясували, що матюки впливають не лише на наше фізичне та психічне самопочуття, але й на наші стосунки з іншими людьми. Завдяки неформальному забарвленню така мова може зближувати співрозмовників.

Але пам'ятайте, що все має зворотний бік. Деякі люди можуть сприйняти матюки як особисту образу. Тому краще заздалегідь спитати, як співрозмовники ставляться до нього.