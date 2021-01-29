Цитати психолога, які відкриють очі на реальність: потужна добірка

У кожної людини в житті бувають злети та падіння. Тому дуже важливо навчитись отримувати досвід, який нам приносять різні ситуації.
Джерело: фейсбук сторінка "Психологічна студія СЕНС"
У добірці зібрані кращі цитати, які пояснюють складні речі простими словами.
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Люди часто думають, що десь трава зеленіша. Але трава є зеленішою, коли її підливають.
Люди користуються владою не тому, що хороші чи погані, а тому що можуть.
Коли квітка нам подобається, ми її зриваємо, а коли ми любимо квітку, то дбаємо про неї.
Спершу закохайся у себе, потім у світ, а потім у кого захочеш.
Надихаючі цитати / Фото pexels
Риба ніколи не зможе стати більшою за акваріум, в якому живе. Пам'ятай це, обираючи середовище.
Якщо тебе щось дуже занепокоїло, скористайся "Правилом номер 5" – запитай у себе, що я буду думати про цю ситуацію через 5 хвилин, через 5 днів і через 5 років?
"Я полечу!", – сказала гусінь. І всі засміялись. Крім метеликів." Пам'ятай про це, коли хтось скаже, що ти хочеш неможливого.
Краще зруйнувати стосунки, ніж дозволити їм зруйнувати тебе.
Якщо звільнити проблему від емоцій, залишиться ситуація.
Ілюзії так само як посуд, коли розбиваються – це до щастя.
Не варто переставати бути хорошою людиною через те, що у світі існують погані люди.
Потрібно старатись бути хорошою людиною / Фото pexels
Якщо на тобі всі їздять – зніми сідло.
Коли починаєш грати в чужу гру, ніколи не роби першого ходу.