Цитати психолога, які відкриють очі на реальність: потужна добірка

29 січня 2021 , 06:20
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У кожної людини в житті бувають злети та падіння. Тому дуже важливо навчитись отримувати досвід, який нам приносять різні ситуації. 

Джерело: фейсбук сторінка "Психологічна студія СЕНС"

У добірці зібрані кращі цитати, які пояснюють складні речі простими словами.

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Цитати

  • Чому потрібно старатись і щось робити

Люди часто думають, що десь трава зеленіша. Але трава є зеленішою, коли її підливають.

  • Люди та влада

Люди користуються владою не тому, що хороші чи погані, а тому що можуть.

  • У чому різниця між "люблю" та "подобається"

Коли квітка нам подобається, ми її зриваємо, а коли ми любимо квітку, то дбаємо про неї.

  • Як полюбити себе

Спершу закохайся у себе, потім у світ, а потім у кого захочеш.


Надихаючі цитати / Фото pexels

  • Обирайте середовище правильно

Риба ніколи не зможе стати більшою за акваріум, в якому живе. Пам'ятай це, обираючи середовище.

  • "Правилом номер 5"

Якщо тебе щось дуже занепокоїло, скористайся "Правилом номер 5" – запитай у себе, що я буду думати про цю ситуацію через 5 хвилин, через 5 днів і через 5 років?

  • Нічого неможливого немає

"Я полечу!", – сказала гусінь. І всі засміялись. Крім метеликів." Пам'ятай про це, коли хтось скаже, що ти хочеш неможливого.

  • Про стосунки

Краще зруйнувати стосунки, ніж дозволити їм зруйнувати тебе.

  • Подивіться на ситуацію без емоцій

Якщо звільнити проблему від емоцій, залишиться ситуація.

  • Чому варто, щоб ілюзії розбивались

Ілюзії так само як посуд, коли розбиваються – це до щастя.

  • Про поганих людей

Не варто переставати бути хорошою людиною через те, що у світі існують погані люди.


Потрібно старатись бути хорошою людиною / Фото pexels

  • Корисна порада

Якщо на тобі всі їздять – зніми сідло.

  • Про чужі ігри

Коли починаєш грати в чужу гру, ніколи не роби першого ходу.