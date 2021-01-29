Цитати психолога, які відкриють очі на реальність: потужна добірка

У кожної людини в житті бувають злети та падіння. Тому дуже важливо навчитись отримувати досвід, який нам приносять різні ситуації.

Джерело: фейсбук сторінка "Психологічна студія СЕНС"

У добірці зібрані кращі цитати, які пояснюють складні речі простими словами.

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Цитати

Чому потрібно старатись і щось робити

Люди часто думають, що десь трава зеленіша. Але трава є зеленішою, коли її підливають.

Люди та влада

Люди користуються владою не тому, що хороші чи погані, а тому що можуть.

У чому різниця між "люблю" та "подобається"

Коли квітка нам подобається, ми її зриваємо, а коли ми любимо квітку, то дбаємо про неї.

Як полюбити себе

Спершу закохайся у себе, потім у світ, а потім у кого захочеш.



Надихаючі цитати / Фото pexels

Обирайте середовище правильно

Риба ніколи не зможе стати більшою за акваріум, в якому живе. Пам'ятай це, обираючи середовище.

"Правилом номер 5"

Якщо тебе щось дуже занепокоїло, скористайся "Правилом номер 5" – запитай у себе, що я буду думати про цю ситуацію через 5 хвилин, через 5 днів і через 5 років?

Нічого неможливого немає

"Я полечу!", – сказала гусінь. І всі засміялись. Крім метеликів." Пам'ятай про це, коли хтось скаже, що ти хочеш неможливого.

Про стосунки

Краще зруйнувати стосунки, ніж дозволити їм зруйнувати тебе.

Подивіться на ситуацію без емоцій

Якщо звільнити проблему від емоцій, залишиться ситуація.

Чому варто, щоб ілюзії розбивались

Ілюзії так само як посуд, коли розбиваються – це до щастя.

Про поганих людей

Не варто переставати бути хорошою людиною через те, що у світі існують погані люди.



Потрібно старатись бути хорошою людиною / Фото pexels

Корисна порада

Якщо на тобі всі їздять – зніми сідло.

Про чужі ігри

Коли починаєш грати в чужу гру, ніколи не роби першого ходу.