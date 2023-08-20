5 найкращих та 5 найгірших продуктів для шкіри

Про красиву здорову шкіру мріє кожен, це нормальне бажання. І річ не лише у красі, наша шкіра – це показник стану нашого здоров'я. Якщо вона тьмяна, суха, виглядає втомленою, або з активними висипаннями – це показник, що щось у вашому організмі працює неправильно.

Часто наш спосіб життя може впливати на наш стан шкіри: недосипання, стреси, погане харчування – усе це фактори, які є визначальними. Тож, розповідаємо, які продукти варто викинути з раціону, а які додати, щоб допомогти шкірі сяяти.

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Молочні продукти

Молоко, сир і вершкове масло, є частиною щоденного раціону багатьох і саме ці продукти рекомендують споживати для того, аби насичувати організм кальцієм. Однак вони можуть бути не дуже корисними для нашої шкіри. Річ у тім, що надмірне споживання молочних продуктів може підвищити рівень інсуліну, що робить нас схильними до появи акне.

Смажена їжа

Якщо ви хочете мати здорову, триматися подалі від усіх видів смаженої їжі. Оскільки вона готується з використанням надмірної кількості олії, це може викликати запалення і сприяти виробленню надмірної кількості жиру.



Уникайте смаженої їжі, щоб зберегти молодість шкіри / Фото Unsplash

Тістечка, цукерки й інші солодощі

Цукор ніколи не славився користю, і не дивно, що він також призводить до проблем зі шкірою. Як і молочні продукти, цукор здатний швидко підвищувати рівень інсуліну, що може спричинити безліч проблем зі шкірою. .

Хліб

Ще один головний винуватець усіх наших проблем зі шкірою — це хліб. Будучи продуктом з високим вмістом глікемії, він може завдати шкоди вашій шкірі. Зведіть його споживання до мінімуму, якщо хочете, що ваша шкіра виглядала здоровою і сяючою.

Кофеїн

Кофеїн також може вплинути на вигляд вашої шкіри. Він не обов'язково викликає акне або інші проблеми зі шкірою, але надмірне його споживання може погіршити ситуацію.

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Цитрусові

Ці фрукти чудове доповнення до вашого раціону для догляду за шкірою. Вони багаті на вітамін С і допомагають у виробленні колагену. Лимон, грейпфрут, апельсин – кожен із них підійде, обирайте той, який смакує найбільше, або чергуйте.

Волоські горіхи

Горіхи є чудовим доповненням до вашого раціону, окрім того, що горіхи є поживними, вони здатні покращити стан шкіри. Вони допомагають природним чином освітлити шкіру завдяки наявності вітаміну Е.

Листова зелень

Зелень є джерелом антиоксидантів, а вони допомагають виводити вільні радикали зі шкіри, надаючи їй природного сяяння.

Зелений чай

Відсутність кофеїну робить його більш здоровим вибором, ніж звичайний чай. Зелений чай є чудовим джерелом вітаміну Е, який допомагає живити шкіру.



Замініть чорний чай на зелений, щоб ваша шкіра була здоровішою / Фото Unsplash

Насіння льону

Насіння льону також є чудовим доповненням до дієти по догляду за шкірою. Воно багате на антиоксиданти і сприяє виробленню колагену. Спробуйте додавати його у салати та смузі і побачите чудовий вплив на шкіру.