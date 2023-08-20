5 найкращих та 5 найгірших продуктів для шкіри
Джерело:NDTV Food
Про красиву здорову шкіру мріє кожен, це нормальне бажання. І річ не лише у красі, наша шкіра – це показник стану нашого здоров'я. Якщо вона тьмяна, суха, виглядає втомленою, або з активними висипаннями – це показник, що щось у вашому організмі працює неправильно.
Часто наш спосіб життя може впливати на наш стан шкіри: недосипання, стреси, погане харчування – усе це фактори, які є визначальними. Тож, розповідаємо, які продукти варто викинути з раціону, а які додати, щоб допомогти шкірі сяяти.
Дивіться також Як кава впливає на шкіру: чи провокує старіння та прищі
5 продуктів, які негативно впливають на шкіру
- Молочні продукти
Молоко, сир і вершкове масло, є частиною щоденного раціону багатьох і саме ці продукти рекомендують споживати для того, аби насичувати організм кальцієм. Однак вони можуть бути не дуже корисними для нашої шкіри. Річ у тім, що надмірне споживання молочних продуктів може підвищити рівень інсуліну, що робить нас схильними до появи акне.
- Смажена їжа
Якщо ви хочете мати здорову, триматися подалі від усіх видів смаженої їжі. Оскільки вона готується з використанням надмірної кількості олії, це може викликати запалення і сприяти виробленню надмірної кількості жиру.
Уникайте смаженої їжі, щоб зберегти молодість шкіри / Фото Unsplash
- Тістечка, цукерки й інші солодощі
Цукор ніколи не славився користю, і не дивно, що він також призводить до проблем зі шкірою. Як і молочні продукти, цукор здатний швидко підвищувати рівень інсуліну, що може спричинити безліч проблем зі шкірою. .
- Хліб
Ще один головний винуватець усіх наших проблем зі шкірою — це хліб. Будучи продуктом з високим вмістом глікемії, він може завдати шкоди вашій шкірі. Зведіть його споживання до мінімуму, якщо хочете, що ваша шкіра виглядала здоровою і сяючою.
- Кофеїн
Кофеїн також може вплинути на вигляд вашої шкіри. Він не обов'язково викликає акне або інші проблеми зі шкірою, але надмірне його споживання може погіршити ситуацію.
5 "хороших" продуктів для шкіри
- Цитрусові
Ці фрукти чудове доповнення до вашого раціону для догляду за шкірою. Вони багаті на вітамін С і допомагають у виробленні колагену. Лимон, грейпфрут, апельсин – кожен із них підійде, обирайте той, який смакує найбільше, або чергуйте.
- Волоські горіхи
Горіхи є чудовим доповненням до вашого раціону, окрім того, що горіхи є поживними, вони здатні покращити стан шкіри. Вони допомагають природним чином освітлити шкіру завдяки наявності вітаміну Е.
- Листова зелень
Зелень є джерелом антиоксидантів, а вони допомагають виводити вільні радикали зі шкіри, надаючи їй природного сяяння.
- Зелений чай
Відсутність кофеїну робить його більш здоровим вибором, ніж звичайний чай. Зелений чай є чудовим джерелом вітаміну Е, який допомагає живити шкіру.
Замініть чорний чай на зелений, щоб ваша шкіра була здоровішою / Фото Unsplash
- Насіння льону
Насіння льону також є чудовим доповненням до дієти по догляду за шкірою. Воно багате на антиоксиданти і сприяє виробленню колагену. Спробуйте додавати його у салати та смузі і побачите чудовий вплив на шкіру.