5 найкращих та 5 найгірших продуктів для шкіри

20 серпня 2023, 11:36
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Джерело:

NDTV Food

Про красиву здорову шкіру мріє кожен, це нормальне бажання. І річ не лише у красі, наша шкіра – це показник стану нашого здоров'я. Якщо вона тьмяна, суха, виглядає втомленою, або з активними висипаннями – це показник, що щось у вашому організмі працює неправильно.

Часто наш спосіб життя може впливати на наш стан шкіри: недосипання, стреси, погане харчування – усе це фактори, які є визначальними. Тож, розповідаємо, які продукти варто викинути з раціону, а які додати, щоб допомогти шкірі сяяти. 

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5 продуктів, які негативно впливають на шкіру

  • Молочні продукти

Молоко, сир і вершкове масло, є частиною щоденного раціону багатьох і саме ці продукти рекомендують споживати для того, аби насичувати організм кальцієм. Однак вони можуть бути не дуже корисними для нашої шкіри. Річ у тім, що надмірне споживання молочних продуктів може підвищити рівень інсуліну, що робить нас схильними до появи акне.

  • Смажена їжа

Якщо ви хочете мати здорову, триматися подалі від усіх видів смаженої їжі. Оскільки вона готується з використанням надмірної кількості олії, це може викликати запалення і сприяти виробленню надмірної кількості жиру.


Уникайте смаженої їжі, щоб зберегти молодість шкіри / Фото Unsplash 

  • Тістечка, цукерки й інші солодощі

Цукор ніколи не славився користю, і не дивно, що він також призводить до проблем зі шкірою. Як і молочні продукти, цукор здатний швидко підвищувати рівень інсуліну, що може спричинити безліч проблем зі шкірою. .

  • Хліб 

Ще один головний винуватець усіх наших проблем зі шкірою — це хліб. Будучи продуктом з високим вмістом глікемії, він може завдати шкоди вашій шкірі. Зведіть його споживання до мінімуму, якщо хочете, що ваша шкіра виглядала здоровою і сяючою.

  • Кофеїн

Кофеїн також може вплинути на вигляд вашої шкіри. Він не обов'язково викликає акне або інші проблеми зі шкірою, але надмірне його споживання може погіршити ситуацію.

5 "хороших" продуктів для шкіри

  • Цитрусові

Ці фрукти чудове доповнення до вашого раціону для догляду за шкірою. Вони багаті на вітамін С і допомагають у виробленні колагену. Лимон, грейпфрут, апельсин – кожен із них підійде, обирайте той, який смакує найбільше, або чергуйте. 

  • Волоські горіхи

Горіхи є чудовим доповненням до вашого раціону, окрім того, що горіхи є поживними, вони здатні покращити стан шкіри. Вони допомагають природним чином освітлити шкіру завдяки наявності вітаміну Е.  

  • Листова зелень

Зелень є джерелом антиоксидантів, а вони допомагають виводити вільні радикали зі шкіри, надаючи їй природного сяяння.

  • Зелений чай

Відсутність кофеїну робить його більш здоровим вибором, ніж звичайний чай. Зелений чай є чудовим джерелом вітаміну Е, який допомагає живити шкіру.


Замініть чорний чай на зелений, щоб ваша шкіра була здоровішою / Фото Unsplash 

  • Насіння льону

Насіння льону також є чудовим доповненням до дієти по догляду за шкірою. Воно багате на антиоксиданти і сприяє виробленню колагену. Спробуйте додавати його у салати та смузі і побачите чудовий вплив на шкіру.

Автор: Анастасія Лукашевська