Чому саме ця заправка?

На відміну від більшості салатних заправок, соус на основі йогурту містить білок, який сприяє довготривалому відчуттю ситості, пояснили дієтологи, інформує 24 Канал.

Зауважте. У 2 столових ложках йогурту – лише 32 кілокалорії, але 2 грами білка. А якщо використати грецький йогурт – ще краще.

Якщо говорити про переваги цієї заправки, то очевидна – низька калорійність. Порівняно із жирними соусами на основі олії чи майонезу (які часто мають 90–240 кілокалорій), ця заправка – легка альтернатива, що все одно має приємний насичений смак завдяки кінзі, авокадо та лайму.

Ба більше, таким чином ви насичуєте організм корисними жирами. Завдяки авокадо соус забезпечує організм мононенасиченими жирами, які підтримують здоров'я серця та можуть навіть сприяти спалюванню жиру.

Як такий соус впливає на травлення?

Наступна перевага заправки на основі йогурту з додаванням кінзи та авокало, це пробіотики. Усе просто – йогурт – це джерело "хороших" бактерій, які позитивно впливають на мікрофлору кишківника. І це дійсно важливо, адже баланс бактерій у кишківнику може бути пов'язаний із вагою.

Тож, заправки на основі йогурту, з простим складом і корисними жирами – оптимальний вибір не лише під час схуднення, а загалом для здорового способу життя. Але головне, щоб вам було смачно, бо збалансоване харчування має приносити задоволення.