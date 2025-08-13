Оливкова олія відома своїми корисними властивостями для серця завдяки високому вмісту мононенасичених жирів. Та не менш важливу роль для здоров’я серцево-судинної системи можуть відігравати поліфеноли – рослинні антиоксиданти, що містяться в олії.

Група грецьких учених провела дослідження, у якому порівняла вплив оливкової олії першого віджиму з різним вмістом фенольних сполук, інформує 24 Канал з посиланням на Eatiing Well.

Що показали результати?

У людей, які вживали олію з високою концентрацією фенолів, рівень загального холестерину значно знизився у порівнянні з тими, хто споживав олію з низьким вмістом цих речовин у великих дозах.

Дослідники наголосили, що йдеться саме про оливкову олію першого віджиму. Вона має насичений колір, виразний смак і містить більше корисних компонентів, ніж рафінована.

Які переваги споживання оливкової олії?

Оливкова олія є складовою середземноморської дієти, яку пов'язують зі зміцненням загального здоров’я та зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Також є наукові дані про зв'язок оливкової олії зі зменшенням ризику смерті від деменції.