Вчені з’ясували, яка оливкова олія найбільше корисна для серця
- Грецькі вчені виявили, що оливкова олія першого віджиму з високим вмістом фенолів значно знижує рівень загального холестерину.
- Оливкова олія є важливою частиною середземноморської дієти, яка пов'язана зі зниженням ризиків серцево-судинних захворювань і поліпшенням загального здоров'я.
Оливкова олія відома своїми корисними властивостями для серця завдяки високому вмісту мононенасичених жирів. Та не менш важливу роль для здоров’я серцево-судинної системи можуть відігравати поліфеноли – рослинні антиоксиданти, що містяться в олії.
Група грецьких учених провела дослідження, у якому порівняла вплив оливкової олії першого віджиму з різним вмістом фенольних сполук, інформує 24 Канал з посиланням на Eatiing Well.
Що показали результати?
У людей, які вживали олію з високою концентрацією фенолів, рівень загального холестерину значно знизився у порівнянні з тими, хто споживав олію з низьким вмістом цих речовин у великих дозах.
Дослідники наголосили, що йдеться саме про оливкову олію першого віджиму. Вона має насичений колір, виразний смак і містить більше корисних компонентів, ніж рафінована.
Які переваги споживання оливкової олії?
Оливкова олія є складовою середземноморської дієти, яку пов'язують зі зміцненням загального здоров’я та зниженням ризику серцево-судинних захворювань. Також є наукові дані про зв'язок оливкової олії зі зменшенням ризику смерті від деменції.
