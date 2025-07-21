На це питання відповіли дослідники з Італії, які присвятили свою роботу впливу різних музичних стилів на силові тренування, пише 24 Канал з посилання на Journal of Sports Sciences.

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Як проводилося дослідження

В експерименті взяли участь 20 молодих спортсменів (їхній середній вік склав 23,5 року). Атлети виконували трисерійні підходи по 8 повторень з вагою, що дорівнювала 75% від їхнього максимального одноразового жиму. Кожне тренування вони проводили в одній із трьох ситуацій: під улюблені треки, під бадьору (але не особисту) музику та в повній тиші.

Під час виконання вправ вчені фіксували показники потужності – як середні, так і пікові значення. Крім того, після тренування спортсмени проходили психологічні опитування, щоб оцінити, наскільки комфортно їм далося навантаження – і фізично, і емоційно.

Яка музика покращує продуктивність занять

Результати виявилися однозначними: улюблена музика значно збільшувала як силу, так і витривалість. Під власний плейлист спортсмени не тільки демонстрували вищі показники потужності, а й робили більше повторів у кожному підході. Навіть стимулююча музика без особистої прив'язки була кращою, ніж тиша, проте ефект від улюблених пісень виявився помітно вищим.

Цікаво, що всі вибрані композиції були ритмічними (темп перевищив 120 ударів на хвилину), однак цей фактор не став вирішальним. Головне – сильний емоційний відгук, викликаний персональним вибором. Психологічні тести підтвердили: під улюблені треки спортсмени відчували більший приплив сил та мотивації на тренуванні.

Дослідники пояснюють це явище ефектом "вузького горлечка": мозок здатен одночасно сприймати обмежену кількість сигналів, тому захоплююча музика допомагає менше помічати втому та дискомфорт, а отже – тренуватися інтенсивніше та довше.

Практичні висновки та обмеження дослідження

Хоча експеримент проводився тільки з жимом лежачи і тільки серед досвідчених чоловіків-спортсменів, вчені припускають, що принцип працює і для інших силових вправ. Особливо яскраво позитивний ефект проявляється в простих рухах, а ось при складних технічних вправах музика може відігравати менш помітну роль.

Важливо пам'ятати: дослідження було лабораторним, а учасниками стали добре підготовлені молоді чоловіки. У реальних залах, а також серед новачків та жінок, результат може відрізнятися, але загальний висновок зрозумілий – плейлист, який надихає саме вас, дійсно допомагає прокачати тіло та настрій під час тренування.