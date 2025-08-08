Яка крупа найкорисніша: плюси, мінуси й неочевидні факти про найпопулярніші каші
- Крупи бувають цільнозернові та очищені, з різним вмістом корисних речовин залежно від обробки.
- Різні види круп, такі як рис, гречка, ячмінь, пшоно та кукурудзяна крупа, мають свої унікальні властивості та підходять для різних дієтичних потреб.
- Крупи корисні для здоров'я, але їх надмірне споживання може призвести до набору ваги; важливо комбінувати їх з іншими продуктами для збалансованого харчування.
Багато хто вважає, що пшоняна каша готується з пшениці – і ми також були в цьому впевнені. Насправді все набагато цікавіше: у світі круп і зернових безліч нюансів, і розібратися в них – непросте завдання.
Крупа – це не просто звичний гарнір чи сніданок. Це зерновий продукт, отриманий із насіння різних злаків: пшениці, вівса, жита, кукурудзи, рису і це лише початок списку, пише 24 Канал з посилання на Harvard University.
Будова зерна включає три головні частини:
- Зародок – справжнє джерело корисних жирів, вітаміну E та антиоксидантів.
- Ендосперм – постачальник вуглеводів і білків.
- Оболонка – зовнішній захисний шар, насичений клітковиною, вітамінами групи В, залізом, цинком та мікроелементами.
Залежно від способу обробки зерна, крупи бувають:
- Цільнозернові – практично не обробляються, тож зберігають усі три частини зерна.
- Очищені – в них залишається лише ендосперм, оболонка та зародок видаляються.
Обробка зерна необхідна для того, щоб крупа краще зберігалась, була м’якішою на смак і легше засвоювалась організмом. Щоправда, деякі корисні речовини при цьому губляться.
Рис
Рис – один із найвідоміших продуктів у світі: ним харчується понад половина людей на планеті. Хоча сортів рису понад 100 тисяч, його найчастіше ділять на два основних типи:
Білий рис – повністю очищене зерно, знайоме нам із магазинів і їдалень. Він містить менше клітковини, вітамінів і мінералів, ніж бурий рис.
Бурий (коричневий) рис – цільне зерно з оболонкою, що зберігає максимум волокон і корисних речовин.
Для порівняння (на 100 г):
- Білий рис: 6,3–7,1 г білка, 0,3–0,5 г жиру, 77–78 г вуглеводів (клітковина – 0,2–0,5 г), 349–373 ккал
- Бурий рис: 7,1–8,3 г білка, 1,6–2,8 г жиру, 73–76 г вуглеводів (клітковина – 0,6–1 г), 363–385 ккал
Гречка
Гречка – каша не на кожен смак і насправді не справжнє зерно: це плоди гречки. Звичайна гречка – більша й м’якша, татарська – дрібніша та терпкувата. У гречці немає глютену, зате багато білка (11 г на 100 г), клітковини і антиоксидантів – зокрема рутина та кверцетина, яких у татарській гречці ще більше.
Пшеничні крупи
Пшениця знайома нам як основа хліба та макаронів, але з неї отримують і різноманітні крупи:
- цільнозернову пшеничну крупу,
- булгур,
- полбу,
- фріке, арнаутку та багато інших.
До речі, пшоняна крупа – це продукт зовсім не з пшениці, а з іншої рослини – проса. Манка й кускус – це скоріше крупного помолу борошно, а популярні птитим і орзо – це, по суті, невеликі макарони. Всі пшеничні крупи та вироби містять глютен, тож людям із целіакією вони протипоказані.
Ячмінь
Ячмінні крупи заслуговують окремої уваги. Дроблене зерно – це ячна крупа, а якщо його шліфувати – отримаємо перловку. Хоча перловка проходить обробку, вона залишається корисною, бо клітковина розподілена у всьому зерні, а не лише в оболонці. Важливо: і перловка, і ячна містять глютен.
Бонус: бета-глюкан із ячменю допомагає нормалізувати рівень цукру в крові та знижує «поганий» холестерин.
Пшоно
Пшоняна каша вариться з проса. За калорійністю (близько 356 ккал на 100 г) вона схожа на пшеницю, проте містить більше незамінних амінокислот. У пшоні немає глютену – це чудовий вибір для людей із непереносимістю цього білка.
Кукурудзяна крупа
З кукурудзи отримують ще одну цікаву крупу – яскраво-жовту, з вмістом мінералів і антиоксидантів (лютеїн і зеаксантин позитивно впливають на зір). Білка тут менше, ніж у пшениці та гречці, зате продукт – абсолютно безглютеновий.
Наскільки корисні крупи
Крупи дають енергію, збагачують вітамінами й мінералами, але важливо знати і про іншу сторону: надмірне їх споживання підвищує калорійність раціону і може призвести до набору ваги. Деякі злаки містять фітати й інші антинутрієнти, які заважають засвоєнню заліза та кальцію.
Якщо урізноманітнювати страви та їсти крупи в міру, вони стануть чудовою частиною збалансованого харчування.
Крупи мають бути у раціоні, але не повинні його монополізувати. Обирайте різні види, комбінуйте з овочами, м’ясом або рибою, не забувайте про білок. В помірних кількостях крупи дійсно роблять меню багатшим і кориснішим.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.