Згідно з новим дослідженням, в якому проаналізували дев'ять досліджень за участю понад 5000 людей, відповідь на запитання про те, як кинути вейпінг, залежить від вашого віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science Focus.

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Нове дослідження вейпінгу

Для молоді у віці від 13 до 24 років найкращі результати демонструють програми підтримки, що використовують мотиваційні текстові повідомлення. Для старшої аудиторії, навпаки, було встановлено, що ефективним засобом є рецептурний препарат вареніклін.

Він відомий під торговими марками Chantix і Champix та впливає на специфічні рецептори мозку, забезпечуючи невелике вивільнення дофаміну, що допомагає впоратися із залежністю від нікотину та імітує його ефект.

Все більше людей, які використовують вейпи, звертаються по допомогу, щоб відмовитися від них. Також багато тих, хто використовує вейпінг для відмови від куріння, хочуть дізнатися, як безпечно відмовитися від вейпінгу, не повертаючись до сигарет,

– зазначив докторка Джеймі Хартманн-Бойс, старша авторка дослідження.

Проте дослідники застерігають, що результати не є остаточними та потребують подальшого вивчення. Крім того, таблетки варенікліна заборонені в багатьох країнах.

Текстові повідомлення для відмови від вейпу

Що стосується програм із текстовими повідомленнями, то в США у 2019 році розпочали ініціативу "Безкоштовні текстові повідомлення для вейпінгу", в якій брало участь 750 000 молодих людей. У цих повідомленнях містяться короткі поради та мотиваційні фрази.

Одне з досліджень, проведене серед 1503 підлітків і опубліковане в журналі Американської медичної асоціації в 2024 році, показало, що учасники програми відмовлялися від нікотину на 35% частіше завдяки текстовим повідомленням. Однак варто зазначити, що в цьому дослідженні брали участь виключно молоді люди у віці 13 – 17 років.