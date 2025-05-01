Сомнологиня Ребека Роббінс стверджує, що найкращий час для сну та підйому багато в чому залежить від генетичних особливостей, повідомляє 24 Канал з посиланням Real Simple.

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Що впливає на час пробудження

Деякі люди почуваються найбільш енергійними у першій половині дня – вони без труднощів прокидаються та продуктивно працюють вранці. У той самий час інші досягають піка активності у другій половині дня, проявляючи максимальну ефективність після заходу сонця,

– пояснює експертка.

Окрім типових "жайворонків" і "сов", існує багато людей, які перебувають посередині, тобто тих, хто не прагне вставати на світанку, але й пізно лягати спати не любить. За словами Роббінс, саме у "сов" найчастіше виникають труднощі з режимом через ранкове світло або звуки, що може негативно впливати на якість сну.

Як привчити себе рано вставати

Хоча ранкове пробудження може бути важливим елементом розпорядку дня, сомнологи рекомендують уникати режимів, які призводять до недосипання. Намагайтеся дотримуватися стабільного графіка сну та слідкуйте за його якістю.

Визначте час, який дозволяє вам добре висипатися, і створіть розслаблювальні ритуали перед сном, щоб лягати спати вчасно. Стабільний режим сну має значний вплив на продуктивність, емоційний стан, психічне та загальне здоров’я,

– зазначає Роббінс.

Для "нічних" людей адаптація до більш раннього пробудження може стати складним випробуванням. У цьому випадку ключову роль відіграють такі практики, як розслаблення перед сном, наприклад, читання книг або дихальні вправи.

Також важливо уникати пізньої вечері та поступово змінювати час засинання, зміщуючи його на 15 хвилин раніше кожного разу. Завдяки поступовому підходу ваш організм зможе адаптуватися до нового режиму сну та підтримувати його на тривалий час.