Ряд досліджень демонструє, що відеоігри призводять до структурних змін мозку і здатні активувати зони, які відповідають за увагу або зорово-просторові навички.

У дослідженні, опублікованому на Frontiers in Human Neuroscience, взяли участь 27 людей віком від 18 до 40 років, які мали різноманітний досвід у проходженні відеоігор.

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Як проводилось дослідження

Дослідження тривало місяць, впродовж якого його учасники повинні були грати у Super Mario 64 на Nintendo. Фахівці проаналізували когнітивні навички людей та робочу пам'ять. Добровольців тестували тричі: перед початком навчання з відеоігор, наприкінці тренінгу та через п'ятнадцять днів.

А ще дослідження включало 10 сеансів транскраніальної магнітної стимуляції. Це неінвазивна стимуляція мозку через шкіру, яка тимчасово змінює діяльність мозку. Таким чином дослідники хотіли з'ясувати, чи може поєднання відеоігор та стимуляції такого роду покращити когнітивні показники людини.



Гра Super Mario 64 / Фото DTF

Висновки науковців

Люди, які були завзятими "геймерами" до підліткового віку краще виконували завдання, пов'язані з пам'яттю, краще запам'ятовували та маніпулювали інформацією, аби отримати результат.

А ось люди, які не грали у відеоігри в дитинстві, не отримали від цього жодної вигоди. Вони були повільнішими за учасників першої групи.

Також добровольці з першої групи від самого початку краще обробляли тривимірні об'єкти. Але ця відмінність згладилась після того, як друга група також набула певного досвіду у відеоіграх.

Натомість транскраніальна магнітна стимуляція не допомогла учасникам покращити свої когнітивні навички.

Відеоігри – це ідеальний і непомітний рецепт для зміцнення наших пізнавальних навичок,

– заявив кандидат наук Марк Палаус.

Однак він наголосив, що ці вдосконалення обмежено впливають на інші види діяльності. Також важливо розуміти, що існує безліч жанрів відеоігор, які можуть по-різному впливати на когнітивні функції.