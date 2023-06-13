Чи може тест на вагітність показати, що її нема

Цифровий тест не точніший за паперові смужки, зате він дає однозначну відповідь. Хоч би який тест дівчина вибрала, важливо уважно прочитати інструкцію і діяти точно по ній. А якщо є сумніви, зробити ще раз.

Як діє тест на вагітність

Тест-смужки вигадали у 1960 роках і з того часу сильно не змінювали. Вони визначають наявність гормону хоріонічного гонадотропіну (ХГЛ) у сечі. У трьох зонах цих паперових смужок нанесені антитіла до ХГЛ та барвник. Якщо в сечі є гормон, вони з ним зв'яжуться і відбудеться фарбування другої смуги.

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Оболонка ембріона виробляє ХГЛ через 6 – 8 днів після запліднення, і його можна виявити у крові та сечі матері. На початку вагітності концентрація ХГЛ подвоюється кожні 2 – 3 дні.

Як помиляється тест на вагітність

Точність тестів при дотриманні інструкції висока – від 91%. Але вони можуть помилятися в обидві сторони. У разі помилково негативного результату він показує одну смужку, а треба дві. Річ у тому, що навіть суперточні тести вловлюють концентрацію ХГЛ із 10 МО/л. У перші дні його менше.

Чим раніше після зачаття дівчина занурює смужку в сечу, тим складніше виявити ХГЛ. Для достовірності лікарі рекомендують тестуватись через день після затримки або через 21 день після незахищеного сексу.

Одну смужку можна отримати, якщо поспішати і недотримати тест. Зазвичай результат готовий за 5 – 10 хвилин, це написано в інструкції. Там же вказано, що краще його робити на концентрованій, ранковій сечі.

Хибнопозитивний результат, коли вагітності немає, а дві смужки є, трапляється рідше. Так буває, якщо яйцеклітина прикріпилася, ХГЛ почав вироблятися, а потім вагітність перервалася. Інша причина – прийом ліків, які підвищують рівень ХГЛ.