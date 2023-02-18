Скільки губної помади за життя з'їдає жінка та наскільки це не безпечно

Існує міф, що жінки за життя з'їдають кілька кілограмів помади. Але насправді ця цифра значно завищена.

Скільки помади з'їдає жінка

Середня вага фарбуючої частини помади – 3 грами. Виходить, щоб з'їсти за життя бодай кілограм помади, потрібно купити 333 тюбики. Ентузіасти з проєкту Snopes провели своє розслідування та з'ясували, що одного триграмового стику вистачає приблизно на 410 нанесень. Помножимо на кількість тюбиків і отримаємо 136530 нанесень помади за все життя.

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Припустимо, що цільова аудиторія помади – жінки від 15 до 70 років – всього 55 років активного використання. Щоб встигнути за цей період нафарбувати губи 136530 разів, потрібно щодня без перерв і вихідних наносити помаду 7 разів на день.

У тому числі під час хвороби, відпустки та навіть якщо ви весь день сидите вдома. Причому вся ця помада має опинитися у вас у животі – і не залишити сліду на кухлі, чиїйсь щоці або ватяному диску.

Що токсичного можна знайти у помаді

Є кілька основних інгредієнтів, які викликають паніку через свою "токсичну" репутацію.

Парабени. Парабени в помаді виконують роль консервантів і допомагають їй довше не псуватися. Іноді парабени пов'язують із раком грудей, порушеннями ендокринної системи та ослабленим імунітетом – проте доказів цього поки що недостатньо.

Свинець. У 2009 році FDA знайшла невелику кількість свинцю в помаді на полицях американських б'юті-маркетів. Його вміст мізерно малий – лише 0,001 грама на літр. Крім того, аналіз крові не зможе виявити слідів свинцю після такого макіяжу. Тому FDA прийняло рішення, що такий вміст металу припустимий і безпечний для здоров'я.

Нікель, кадмій, алюміній та інші важкі метали. В одному дослідженні вчені протестували 32 види помад і порівняли вміст важких металів з допустимими значеннями. У всіх помадах вони виявили марганець, здебільшого високий вміст титану та алюмінію. Далі фахівці підрахували, що для 10 із 32 видів помад щоденне використання може призвести до перевищення допустимого рівня хрому.