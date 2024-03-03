Що таке остеопатія та наскільки вона ефективна

Ідея остеопатії в тому, що хвороби виникають через слабкість, надмірне скорочення або скутість м'язів і суглобів. Якщо виправити це, людина зможе позбутися хвороби самостійно, без ліків та операцій. Остеопати проводять руками маніпуляції, які мають допомогти у діагностиці та лікуванні.

Попри те, що остеопатія використовує деякі традиційні медичні методи, наприклад, дієту або курс електростимуляції, остеопатія не заснована на наукових даних. І загалом цей напрямок альтернативної медицини, а не доказової.

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Наскільки ефективна остеопатія

Частіше люди звертаються до остеопатії, якщо є проблеми з м'язами, кістками та суглобами, біль у спині, шиї, плечах та ліктях, проблеми з тазом, стегнами та ногами, спортивні травми, біль у м'язах та суглобах.

Деякі остеопати стверджують, що можуть лікувати стани, які не пов'язані з м'язами, кістками та суглобами: головний біль, мігрень, астму, болючі місячні, депресію та кольки у дітей. Але немає доказів, що вони можуть лікувати ці проблеми.

Є дані низької якості, що остеопатія може бути ефективна при деяких типах болю в шиї, плечах або нижніх кінцівках та відновлення після операції на стегні або коліні. Немає доказів, що остеопатія підходить для лікування захворювань, не пов'язаних із кістково-м'язовою системою.

Частина методів з остеопатії належать до загальних методів мануальної терапії, широкого поняття, яке містить будь-який вплив на людину за допомогою рук, з метою полегшення болю. У посібнику з лікування болю у попереку Національного інституту охорони здоров'я Великобританії йдеться, що мануальна терапія може розглядатися як частина лікування.

Він також рекомендує мануальну терапію для лікування остеоартриту, але саме про остеопатію немає даних. Багато людей, яких лікують остеопати, повідомляють про хороші результати, але не завжди зрозуміло, наскільки ефективним є лікування насправді, це може бути й ефект плацебо.

Протипоказання для остеопатії

Остеопороз.

Переломи.

Артрит.

Інфекції.

Гемофілія.

Рак.

Розсіяний склероз.

Прийом антикоагулянтів.

Променева терапія.

Краще не йти до остеопатів взагалі, але якщо дуже хочеться, тоді при захворюваннях, які не стосуються м'язів та суглобів, потрібно спочатку звернутися до терапевта, лікаря загальної практики або профільного фахівця. Якщо пацієнт має хронічний біль у спині, краще спочатку звернутися до невролога, щоб виключити щось серйозне, і вже потім до мануального терапевта або остеопата.

Бажано йти до фахівця, який знає про те, що можна лікувати остеопатію та протипоказання до неї, але лікування не можна обмежувати виключно остеопатією. При деяких захворюваннях без належної терапії стан може погіршитись.