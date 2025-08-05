Насіння чіа корисне для серця?

За даними нового дослідження, яке опубліковали в журналі Prostaglandins & Other Lipid Mediators, насіння чіа може допомагати знижувати артеріальний тиск, рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, передає 24 Канал.

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"Насіння чіа – це справжній концентрат корисних речовин: воно містить білок, клітковину, антиоксиданти та фенольні сполуки", – пояснила Стефані Джонсон, викладачка кафедри клінічного харчування в Ратгерському університеті (США).

Як проводили дослідження?

Дослідження виявило лише тенденцію, а не пряму причинно-наслідкову залежність. Учені попередили, що деякі результати є більш однозначними, інші – менш переконливими. Це може залежати від тривалості спостереження, дози споживання насіння та особливостей учасників.

Яка користь чіа для серце?

Попри це, вчені окреслили принаймні 3 причини, чому насіння чіа може підтримувати здоров'я серця: