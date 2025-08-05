Насіння чіа корисне для серця?
За даними нового дослідження, яке опубліковали в журналі Prostaglandins & Other Lipid Mediators, насіння чіа може допомагати знижувати артеріальний тиск, рівень "поганого" холестерину та тригліцеридів у крові, передає 24 Канал.
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"Насіння чіа – це справжній концентрат корисних речовин: воно містить білок, клітковину, антиоксиданти та фенольні сполуки", – пояснила Стефані Джонсон, викладачка кафедри клінічного харчування в Ратгерському університеті (США).
Як проводили дослідження?
Дослідження виявило лише тенденцію, а не пряму причинно-наслідкову залежність. Учені попередили, що деякі результати є більш однозначними, інші – менш переконливими. Це може залежати від тривалості спостереження, дози споживання насіння та особливостей учасників.
Яка користь чіа для серце?
Попри це, вчені окреслили принаймні 3 причини, чому насіння чіа може підтримувати здоров'я серця:
- Клітковина. Насіння багате на розчинні волокна, які у шлунку утворюють гелеподібну субстанцію. Це сприяє зниженню рівня холестерину, допомагаючи його виведенню через шлунково-кишковий тракт.
- Омега-3 та антиоксиданти. У складі чіа є альфа-ліноленова кислота – рослинне джерело омега-3. Також насіння містить антиоксиданти, які захищають ЛПНЩ (поганий холестерин) від окислення, що є одним із чинників розвитку атеросклерозу.
- Протизапальний ефект. Омега-3 з чіа також може знижувати запалення в судинах – це позитивно впливає на стан серцево-судинної системи в цілому.