Насіння чіа заслуговує звання одного з найкорисніших суперфудів сучасності. Ці маленькі зернятка рослини шавлії іспанської містять не лише клітковину, а й багато омега-3 жирних кислот, білок, кальцій, магній, антиоксиданти та чимало інших важливих для здоров'я елементів.

Завдяки такому складу чіа зміцнює серцево-судинну систему, сприяє нормалізації рівня цукру в крові, покращує травлення, підтримує здоровʼя кісток і м’язів, пише 24 Канал з посилання на Healthline.

Харчова цінність та користь насіння чіа

Омега-3. Насіння чіа – серед лідерів рослинного світу за вмістом альфа-ліноленової кислоти, необхідної для серця, судин, роботи мозку та зменшення запальних процесів.

Клітковина. Близько 40% маси складає розчинна й нерозчинна клітковина, яка сприяє м’якому очищенню кишківника, тривалому відчуттю ситості та контролю ваги.

Мінерали та антиоксиданти. Чіа насичує організм кальцієм, магнієм, цинком і фосфором, захищаючи від остеопорозу й передчасного старіння клітин.

Білок. Всі незамінні амінокислоти роблять чіа корисним доповненням для рослинної дієти.

Проте, попри очевидну користь, цей продукт не є безпечним для кожного.

Кому не можна їсти насіння чіа

Людям з порушеннями ковтання. Насіння чіа у сухому вигляді швидко набухає у рідині – його об’єм може збільшуватися у 10 – 12 разів. При недостатній кількості води існує ризик утворення слизу, який може перекрити дихальні шляхи. Тому рекомендовано завжди попередньо замочувати чіа (співвідношення: 1 частина насіння на 10 частин води, не менше ніж на 15 хвилин).

Людям з гіпотензією. Насіння чіа підсилює дію гіпотензивних препаратів. Для людей зі зниженим або нестабільним тиском можливе різке погіршення самопочуття, запаморочення, слабкість. Перед додаванням чіа у раціон бажано проконсультуватися з лікарем.

Тим, хто приймає антикоагулянти. Високий вміст омега-3 забезпечує виражений ефект розрідження крові. За одночасного прийому із препаратами (наприклад, варфарином) підвищується ризик кровотеч і синців. Необхідна особлива обережність при порушеннях згортання крові.

Пацієнтам із синдромом подразненого кишківника та захворюваннями ШКТ. Велика кількість клітковини може спричинити здуття, метеоризм або діарею, особливо в людей із чутливою травною системою. Починати варто з 1 чайної ложки (до 5 г на добу) й поступово збільшувати дозу, відстежуючи реакцію організму.

Алергікам. На насіння чіа рідко виникає алергія (близько 0,6% випадків), але вона проявляється висипами, свербежем, у рідкісних випадках – набряком Квінке. Можливі й перехресні реакції у людей з алергією на кунжут.

Вагітним. Вплив чіа на організм майбутніх мам і немовлят досліджений поки недостатньо. Існує теоретичний ризик впливу на м’язовий тонус матки чи зміну складу грудного молока, тому перед вживанням потрібна консультація лікаря.

Поради щодо безпечного вживання чіа

Завжди замочуйте насіння чіа, щоб уникнути ризику задухи. Починайте з невеликих порцій і поступово збільшуйте їх, спостерігаючи за самопочуттям. Додавайте чіа до йогуртів, смузі, випічки чи каш – урізноманітнюйте раціон. За хронічних хвороб чи приймання ліків обов’язково порадьтеся з лікарем.

Як відзначають дієтологи, насіння чіа – цінне джерело поживних речовин, але важлива помірність та індивідуальний підхід.