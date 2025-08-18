Завдяки такому складу чіа зміцнює серцево-судинну систему, сприяє нормалізації рівня цукру в крові, покращує травлення, підтримує здоровʼя кісток і м’язів, пише 24 Канал з посилання на Healthline.
Харчова цінність та користь насіння чіа
Омега-3. Насіння чіа – серед лідерів рослинного світу за вмістом альфа-ліноленової кислоти, необхідної для серця, судин, роботи мозку та зменшення запальних процесів.
Клітковина. Близько 40% маси складає розчинна й нерозчинна клітковина, яка сприяє м’якому очищенню кишківника, тривалому відчуттю ситості та контролю ваги.
Мінерали та антиоксиданти. Чіа насичує організм кальцієм, магнієм, цинком і фосфором, захищаючи від остеопорозу й передчасного старіння клітин.
Білок. Всі незамінні амінокислоти роблять чіа корисним доповненням для рослинної дієти.
Проте, попри очевидну користь, цей продукт не є безпечним для кожного.
Кому не можна їсти насіння чіа
Людям з порушеннями ковтання. Насіння чіа у сухому вигляді швидко набухає у рідині – його об’єм може збільшуватися у 10 – 12 разів. При недостатній кількості води існує ризик утворення слизу, який може перекрити дихальні шляхи. Тому рекомендовано завжди попередньо замочувати чіа (співвідношення: 1 частина насіння на 10 частин води, не менше ніж на 15 хвилин).
Людям з гіпотензією. Насіння чіа підсилює дію гіпотензивних препаратів. Для людей зі зниженим або нестабільним тиском можливе різке погіршення самопочуття, запаморочення, слабкість. Перед додаванням чіа у раціон бажано проконсультуватися з лікарем.
Тим, хто приймає антикоагулянти. Високий вміст омега-3 забезпечує виражений ефект розрідження крові. За одночасного прийому із препаратами (наприклад, варфарином) підвищується ризик кровотеч і синців. Необхідна особлива обережність при порушеннях згортання крові.
Пацієнтам із синдромом подразненого кишківника та захворюваннями ШКТ. Велика кількість клітковини може спричинити здуття, метеоризм або діарею, особливо в людей із чутливою травною системою. Починати варто з 1 чайної ложки (до 5 г на добу) й поступово збільшувати дозу, відстежуючи реакцію організму.
Алергікам. На насіння чіа рідко виникає алергія (близько 0,6% випадків), але вона проявляється висипами, свербежем, у рідкісних випадках – набряком Квінке. Можливі й перехресні реакції у людей з алергією на кунжут.
Вагітним. Вплив чіа на організм майбутніх мам і немовлят досліджений поки недостатньо. Існує теоретичний ризик впливу на м’язовий тонус матки чи зміну складу грудного молока, тому перед вживанням потрібна консультація лікаря.
Поради щодо безпечного вживання чіа
- Завжди замочуйте насіння чіа, щоб уникнути ризику задухи.
- Починайте з невеликих порцій і поступово збільшуйте їх, спостерігаючи за самопочуттям.
- Додавайте чіа до йогуртів, смузі, випічки чи каш – урізноманітнюйте раціон.
- За хронічних хвороб чи приймання ліків обов’язково порадьтеся з лікарем.
Як відзначають дієтологи, насіння чіа – цінне джерело поживних речовин, але важлива помірність та індивідуальний підхід.