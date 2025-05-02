Півкола на нігтях: який колір та форма може вказувати на проблеми зі здоров'ям
- Лунула на нігтях може сигналізувати про стан здоров'я, зміни кольору чи розміру можуть вказувати на проблеми, такі як захворювання серця, діабет чи ниркову недостатність.
- Зміни у формі чи розмірі лунули можуть пов'язуватися з анемією або недоїданням, але діагноз за зовнішнім виглядом лунули ставити не варто, потрібно звернутися до лікаря при наявності інших симптомів.
Лунула – півколоподібна ділянка біля основи нігтя, яку не всі помічають, може дати певні підказки про стан здоров'я. Вона є частиною матриксу – зони, відповідальної за ріст нігтя.
Згідно з матеріалом Cleveland Clinic, з віком розмір і колір лунули можуть трохи змінюватися. Проте різкі чи раптові зміни можуть сигналізувати про проблеми в організмі, передає 24 Канал.
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Від чого залежить колір лунки
Лікарка Манжарі Доу зазначає, що колір лунули залежить від речовин, які накопичуються в нігтьовому матриксі. Наприклад:
- Червоний – може вказувати на захворювання серця, цироз чи проблеми з легенями;
- Синій – асоціюється з діабетом, хворобою Вільсона або отруєнням сріблом;
- Коричневий – іноді сигналізує про ниркову недостатність;
- Жовтий – буває при прийомі тетрацикліну або синдромі жовтого нігтя;
- Білий – також може свідчити про проблеми з нирками.
Якою має бути форма
Зменшення розміру лунули іноді пов'язане з анемією чи недоїданням. При цьому лунули можуть бути не завжди помітні – вони часто сховані під кутикулою, і це не є приводом для тривоги, якщо немає інших симптомів.
Однак лікарка наголосила, що діагностувати захворювання лише за зовнішнім виглядом лунул не варто. Якщо ви помітили зміни та маєте інші скарги – варто звернутися до лікаря.
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