Згідно з матеріалом Cleveland Clinic, з віком розмір і колір лунули можуть трохи змінюватися. Проте різкі чи раптові зміни можуть сигналізувати про проблеми в організмі, передає 24 Канал.

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Від чого залежить колір лунки

Лікарка Манжарі Доу зазначає, що колір лунули залежить від речовин, які накопичуються в нігтьовому матриксі. Наприклад:

Червоний – може вказувати на захворювання серця, цироз чи проблеми з легенями;

Синій – асоціюється з діабетом, хворобою Вільсона або отруєнням сріблом;

Коричневий – іноді сигналізує про ниркову недостатність;

Жовтий – буває при прийомі тетрацикліну або синдромі жовтого нігтя;

Білий – також може свідчити про проблеми з нирками.

Якою має бути форма

Зменшення розміру лунули іноді пов'язане з анемією чи недоїданням. При цьому лунули можуть бути не завжди помітні – вони часто сховані під кутикулою, і це не є приводом для тривоги, якщо немає інших симптомів.

Однак лікарка наголосила, що діагностувати захворювання лише за зовнішнім виглядом лунул не варто. Якщо ви помітили зміни та маєте інші скарги – варто звернутися до лікаря.