Небезпечна звичка: як надмірний сон руйнує ваше здоров’я і продуктивність
- Надмірний сон (понад 9 годин на добу) може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету, депресії та ожиріння, а також негативно впливає на концентрацію та продуктивність.
- Причини надмірного сну можуть бути пов'язані зі стресом, порушенням режиму дня або медичними проблемами, такими як апное чи нарколепсія, і можуть бути усунені зміною способу життя або консультацією з лікарем.
- Лікарі рекомендують дорослим спати 7-9 годин на добу, але ця норма може варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей та обставин.
Занадто довгий сон – це коли людина спить понад дев’ять годин на добу і при цьому продовжує відчувати млявість та бажання знову прилягти. Тривалий сон підвищує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, депресивних станів та ожиріння. Окрім того, він негативно впливає на концентрацію уваги й нерідко спричиняє головний біль.
Наслідки надлишку сну
Результати досліджень показують, що між надмірним сном і зниженням рівня енергії дійсно існує зв’язок. Якщо ви спите більше норми, це може вплинути на вашу продуктивність, погіршити пам’ять, підсилити тривожність і викликати постійну сонливість протягом дня.
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Які проблеми можуть виникнути при надлишковому сні:
- Серцеві захворювання – тривалий сон підвищує ризик серцевих недуг;
- Зайва вага – люди, які довше сплять, зазвичай менше рухаються і витрачають менше енергії;
- Цукровий діабет – напряму ця хвороба не пов’язана з кількістю сну, але надмірний сон веде до малорухомості та набору ваги, а це вже фактор ризику;
- Проблеми з концентрацією – надмірний сон ускладнює виконання рутинних завдань, а часті пробудження вночі не дають мозку цілком відновитись;
- Депресія – депресія може бути як наслідком, так і причиною збільшення тривалості сну, створюючи певне замкнене коло;
- Головний біль – якщо людина схильна до нападів мігрені, тривалий сон може спровокувати посилення болю. Це пов’язано з впливом надлишку сну на специфічні речовини у мозку.
Чому хочеться багато спати
Лікарі радять дорослим спати 7 – 9 годин на добу, однак ця норма індивідуальна: вона залежить від віку, генетики, фізичної активності та загального стану здоров’я. Іноді людині потрібно більше сну через стрес, акліматизацію чи хворобу. У таких випадках додаткові години відпочинку лише на користь.
Найчастіше причини надмірного сну пов’язані зі стресом або порушенням режиму дня і мають тимчасовий характер. Їх можна усунути, змінивши спосіб життя: регулярні фізичні навантаження, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок і дотримання режиму дня сприяють нормалізації сну.
У деяких випадках за бажанням довше спати ховаються медичні проблеми, такі як апное, синдром неспокійних ніг або бруксизм. Існують й інші стани, коли хочеться спати більше звичайного, хоча якість сну не погіршується. Серед них:
- Нарколепсія – порушення роботи мозку, що впливає на цикли сну і бадьорості;
- Синдром відстроченої фази сну – збій біоритмів, при якому людина не може заснути до світанку і важко прокидається вранці;
- Ідіопатична гіперсомнія – рідкісне захворювання, що супроводжується постійною денною сонливістю без очевидних причин.
Якщо ви відчуваєте втому навіть після тривалого відпочинку, варто звернутися до лікаря-сомнолога. Корисно вести щоденник, фіксуючи періоди сну і активності – ця інформація допоможе спеціалісту визначити причини і підібрати відповідний спосіб корекції режиму.
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