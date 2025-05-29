Наслідки надлишку сну

Результати досліджень показують, що між надмірним сном і зниженням рівня енергії дійсно існує зв’язок. Якщо ви спите більше норми, це може вплинути на вашу продуктивність, погіршити пам’ять, підсилити тривожність і викликати постійну сонливість протягом дня.

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Які проблеми можуть виникнути при надлишковому сні:

Серцеві захворювання – тривалий сон підвищує ризик серцевих недуг;

Зайва вага – люди, які довше сплять, зазвичай менше рухаються і витрачають менше енергії;

Цукровий діабет – напряму ця хвороба не пов’язана з кількістю сну, але надмірний сон веде до малорухомості та набору ваги, а це вже фактор ризику;

Проблеми з концентрацією – надмірний сон ускладнює виконання рутинних завдань, а часті пробудження вночі не дають мозку цілком відновитись;

Депресія – депресія може бути як наслідком, так і причиною збільшення тривалості сну, створюючи певне замкнене коло;

Головний біль – якщо людина схильна до нападів мігрені, тривалий сон може спровокувати посилення болю. Це пов’язано з впливом надлишку сну на специфічні речовини у мозку.

Чому хочеться багато спати

Лікарі радять дорослим спати 7 – 9 годин на добу, однак ця норма індивідуальна: вона залежить від віку, генетики, фізичної активності та загального стану здоров’я. Іноді людині потрібно більше сну через стрес, акліматизацію чи хворобу. У таких випадках додаткові години відпочинку лише на користь.

Найчастіше причини надмірного сну пов’язані зі стресом або порушенням режиму дня і мають тимчасовий характер. Їх можна усунути, змінивши спосіб життя: регулярні фізичні навантаження, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок і дотримання режиму дня сприяють нормалізації сну.

У деяких випадках за бажанням довше спати ховаються медичні проблеми, такі як апное, синдром неспокійних ніг або бруксизм. Існують й інші стани, коли хочеться спати більше звичайного, хоча якість сну не погіршується. Серед них:

Нарколепсія – порушення роботи мозку, що впливає на цикли сну і бадьорості;

Синдром відстроченої фази сну – збій біоритмів, при якому людина не може заснути до світанку і важко прокидається вранці;

Ідіопатична гіперсомнія – рідкісне захворювання, що супроводжується постійною денною сонливістю без очевидних причин.

Якщо ви відчуваєте втому навіть після тривалого відпочинку, варто звернутися до лікаря-сомнолога. Корисно вести щоденник, фіксуючи періоди сну і активності – ця інформація допоможе спеціалісту визначити причини і підібрати відповідний спосіб корекції режиму.