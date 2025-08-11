"Мурашки" у ногах і руках: коли це нормально, а коли – сигнал про хворобу
- Оніміння кінцівок часто виникає через здавлення нервів, а не проблеми з кровообігом, і зазвичай зникає, коли змінюється положення тіла.
- Персистуюче оніміння може бути ознакою периферичної нейропатії, викликаної різними факторами, включаючи діабет, захворювання органів, дефіцит вітамінів, токсини та алкоголь.
Відчуття, коли ви раптово перестаєте відчувати руку чи ногу після незручної пози або тривалого сидіння, знайоме майже кожному. Спершу ви начебто не відчуваєте кінцівку, а потім з'являється неприємне поколювання.
За словами доцента фізіології фізичних вправ Університету штату Міссісіпі Закарі Ґіллена, причина найчастіше не в кровотоці, а у здавленні нервів, інформує 24 Канал з посиланням на IFL Science.
Це можна порівняти з перекриттям шланга – тільки замість води передається інформація від нервів. Коли тиск зникає, імпульси відновлюються, і виникає відчуття "мурашок".
Коли оніміння не є небезпечним?
У більшості випадків, якщо змінити положення тіла, неприємні відчуття зникають за кілька хвилин. Це – звичайна реакція нервової системи. Але іноді це сигнал про хворобу.
Річ у тім, що оніміння може бути ознакою периферичної нейропатії. Мова про ураження нервів, яке має понад 100 причин і зачіпає близько 20 мільйонів людей у світі. Найчастіше його спричиняє діабет, але також можливі:
- захворювання печінки, нирок, щитоподібної залози;
- судинні патології;
- дефіцит вітамінів B12 та B6 (надлишок B6 теж шкідливий);
- вплив токсичних речовин (свинець, ртуть);
- тривале вживання алкоголю, який пошкоджує нерви та погіршує засвоєння поживних речовин.
Коли слід звернутись до лікаря?
Медики радять викликати швидку або негайно звернутися по допомогу, якщо оніміння супроводжується:
- асиметрією обличчя;
- утрудненням мовлення;
- слабкістю чи втратою чутливості з одного боку тіла;
- сплутаністю свідомості;
- втратою здатності пересуватися або тримати предмети.
Важливо! Такі симптоми можуть вказувати на інсульт, і зволікання у цьому випадку є небезпечним для життя.
