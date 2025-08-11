Відчуття, коли ви раптово перестаєте відчувати руку чи ногу після незручної пози або тривалого сидіння, знайоме майже кожному. Спершу ви начебто не відчуваєте кінцівку, а потім з'являється неприємне поколювання.

За словами доцента фізіології фізичних вправ Університету штату Міссісіпі Закарі Ґіллена, причина найчастіше не в кровотоці, а у здавленні нервів, інформує 24 Канал з посиланням на IFL Science.

Це можна порівняти з перекриттям шланга – тільки замість води передається інформація від нервів. Коли тиск зникає, імпульси відновлюються, і виникає відчуття "мурашок".

Коли оніміння не є небезпечним?

У більшості випадків, якщо змінити положення тіла, неприємні відчуття зникають за кілька хвилин. Це – звичайна реакція нервової системи. Але іноді це сигнал про хворобу.

Річ у тім, що оніміння може бути ознакою периферичної нейропатії. Мова про ураження нервів, яке має понад 100 причин і зачіпає близько 20 мільйонів людей у світі. Найчастіше його спричиняє діабет, але також можливі:

захворювання печінки, нирок, щитоподібної залози;

судинні патології;

дефіцит вітамінів B12 та B6 (надлишок B6 теж шкідливий);

вплив токсичних речовин (свинець, ртуть);

тривале вживання алкоголю, який пошкоджує нерви та погіршує засвоєння поживних речовин.

Коли слід звернутись до лікаря?

Медики радять викликати швидку або негайно звернутися по допомогу, якщо оніміння супроводжується:

асиметрією обличчя;

утрудненням мовлення;

слабкістю чи втратою чутливості з одного боку тіла;

сплутаністю свідомості;

втратою здатності пересуватися або тримати предмети.

Важливо! Такі симптоми можуть вказувати на інсульт, і зволікання у цьому випадку є небезпечним для життя.