Чи корисний заморожений хліб і чи має він такі ж властивості, як свіжий

Досить поширеним способом збереження хліба є замороження. І хоч спершу вам це може здатись дивним. Мовляв, хто заморожує хліб, але це дійсно допоможе вберегти здобу від плісняви. І погодьтесь, напередодні Великодня, коли запаси пасок можуть бути значними, цікаво дізнатись, наскільки цей спосіб є безпечний.

Почнемо з того, що хлібобулочні вироби випікаються з борошна, а його основу становить крохмаль. Як відомо, продукти, які містять крохмаль під час заморожування, а потім розморожування можуть дещо змінюватись молекулярно – частина крохмалю перетворюється у стійкий крохмаль.

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Яким чином крохмаль перетворюється на стійкий крохмаль

Стійкий крохмаль впливає на рівень цукру в крові та інсуліну порівняно з легко перетравлюваним крохмалем.

Коли хліб або інші продукти з крохмалем заморожуються, а потім розморожуються, структура крохмалю може змінюватися. Розширені молекули крохмалю втрачають свою структуру під час заморожування, а потім, під час розморожування, частина крохмалю переходить в стійкий крохмаль.

Фахівці пояснюють, що стійкий крохмаль може бути менш доступним для розщеплення ферментами у травному тракті, що може призвести до меншої зміни рівня цукру в крові після його споживання.

Це особливо корисно для людей, які мають стежити за рівнем цукру в крові.

Втім, варто розуміти, що користь хліба залежить не лише від цього фактора. Варто звертати увагу також і загальний склад хліба, смак – ваші уподобання та його енергетичну цінність.

Чи працює це із холодильником

Температура під час випікання хліба та умови зберігання, такі як заморожування, можуть впливати на створення стійкого крохмалю в хлібі.

Яким чином заморожений хліб залишається свіжим Заморожування хліба також може зберігати воду у продукті, що допомагає підтримувати його свіжість і м'якість після розморожування. Якщо порівнювати цей спосіб зі зберіганням у холодильнику, де вода може випаровуватися швидше, заморожування допомагає утримувати вологу всередині хліба, запобігаючи його висиханню і ствердінню.

Чи корисне споживання замороженого хліба

Нещодавно науковці представили дослідження за участі 10 людей, результати якого показали, що після споживання замороженого хліба сповільнювало підвищення рівня цукру в крові на 31% упродовж 2 годин після споживання.

Втім, цікаво, що змінювати структуру хліба на молекулярному рівні здатне не лише заморожування, а й підсмажування свіжого хліба. Зокрема, експеримент показав, що підсмажування хліба знизило підвищення рівня глюкози на 25%.

Тому результати цього дослідження підтверджують, що як заморожування, так і підсмажування можуть мати вплив на рівень цукру в крові після споживання хліба.