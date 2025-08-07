У спекотні літні дні мухи стають справжнім викликом для кожної господині: вони з’являються на кухнях, балконах, не дають спокою під час пікніків та барбекю. Нерідко ці настирливі комахи сідають прямо на нашу їжу, викликаючи природну огиду, але чимало людей не надає цьому великого значення та все ж споживає таку їжу.

Втім, науковці закликають бути обачними: навіть короткий контакт мухи з продуктами може призвести до неприємних наслідків, пише 24 Канал з посилання на Lifestrong.

Чи можна їсти їжу, на якій сиділа муха?

За словами фахівця з міської ентомології Університету Кентуккі, доцента Закарі ДеВріса, мухи разом із тарганами – одні з найбільш небезпечних переносників патогенів у світі комах. Їхній звичний маршрут пролягає через фекалії, сміттєві баки та місця, де накопичуються відходи й гнилі залишки.

Саме там мухи можуть "зарядитися" численними бактеріями, вірусами чи навіть паразитами. Усі ці мікроорганізми легко оселяються на лапках і черевці мухи, а при контакті з їжею можуть потрапити прямо у ваш організм.

Та на цьому ризики не завершуються. Мухи не лише сідають на їжу – під час живлення вони можуть виділяти травні ферменти, а іноді навіть випорожнюватися на харчі. Це ще більше підвищує ймовірність зараження, особливо якщо комаха затрималася на продуктах надовго.

Коли ризики особливо великі?

Загроза зараження залежить від різних факторів: де побувала муха перед цим, скільки часу вона провела на їжі, як довго страва залишалася відкритою та при якій температурі її зберігали. Чим довше мікроорганізми розмножуються на продукті, тим більший ризик харчового отруєння після його споживання.

Для здорової людини короткий дотик мухи до їжі зазвичай не несе критичної небезпеки. Однак якщо комаха перебувала на страві довго, а особливо, якщо вона зберігалася при високій температурі, таку їжу краще викинути та не ризикувати здоров’ям. Особливо важливо дотримуватись цих порад людям з ослабленим імунітетом.

Як захистити себе від мух?

Експерти радять: готуючи та споживаючи їжу на відкритому повітрі, накривайте страви спеціальними кришками або серветками, не залишайте залишки їжі на столі, а сміття регулярно виносьте. Встановлення захисних сіток на вікнах, підтримка чистоти у сміттєвих баках і дотримання гігієнічних правил допоможуть зменшити ризик контакту їжі з мухами.