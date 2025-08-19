Довгий час червоне м’ясо вважалося одним із головних факторів розвитку серцево-судинних захворювань – основної причини смертності у світі. Проте сучасні наукові дані закликають переглянути це упередження й відмовитися від однозначних заборон.

Як зазначає Самітінджая Дхакал з Університету штату Південна Дакота, включення нежирного червоного м’яса у збалансований раціон здатне позитивно впливати не лише на рівень життєво важливих нутрієнтів, пов’язаних із психічним здоров’ям, а й на різноманіття кишкової мікрофлори, пише 24 Канал з посилання на Scientific Reports.

Особливо вражають позитивні зміни нутрієнтного статусу у тих, хто дотримувався здорового харчування та не відмовлявся від червоного м’яса. Це говорить про те, що харчові рекомендації слід орієнтувати на баланс, а не на повну відмову від м’яса,

– підкреслює експерт.

Нове дослідження червоного мʼяса

В основі роботи лежать дані масштабного проєкту American Gut Project – наразі найбільшої відкритої бази для досліджень кишкової мікробіоти та її зв’язку з харчуванням і здоров’ям. У дослідженні взяли участь майже 5 тисяч дорослих, яких розділили на чотири групи відповідно до якості раціону і споживання червоного м’яса.

Для оцінки балансу харчування застосовували американський Індекс здорового харчування з максимальною оцінкою 100 балів.

Групи формувалися так:

раціон високої якості із вживанням червоного м’яса;

раціон високої якості без м’яса;

раціон низької якості з м’ясом;

раціон низької якості без м’яса.

Червоне мʼясо приносить користь

Вчені з’ясували, що прихильники здорового раціону зберігають нормальну вагу незалежно від присутності червоного м’яса. Однак саме ті, хто не відмовлявся від м’яса, отримували більше ключових поживних речовин для роботи мозку: цинку, селену, вітаміну B12 та холіну.

Ба більше, високі показники індексу здорового харчування, незалежно від дієти, корелюють із меншими ризиками депресії, ПТСР і біполярних розладів. А найбільша різноманітність мікробіоти спостерігалася в групі, яка поєднувала якісний раціон із помірним споживанням червоного м’яса.

Вчені зробили висновок, що гнучкий підхід до раціону працює краще, ніж суворі заборони. Головний фактор для довголіття та гарного самопочуття – це якість харчування в цілому, а не повне виключення окремих продуктів.