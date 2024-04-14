Чи шкідливо весь день валятися в ліжку

У Тіктоці зараз є такий тренд – там рекламують так званий "bed rotting" як процедуру догляду за собою, наприклад провести якусь відпустку в ліжку. І якщо перекладати дослівно, це "гниття в ліжку". Пояснюємо, як це впливає на здоровʼя.

Bed rotting

Тобто, ти прокидаєшся, снідаєш у ліжку, дивишся серіал, гортаєш соцмережі – все ж там. Вилазити можна лише у ванну або щоб зустріти кур'єра, який приніс порцію фастфуду.

Звичайно, при цьому люди, які рекламують такий підхід, кажуть, що кілька днів у ліжку допомагають їм почуватися краще. Але насправді, як кажуть вчені, такий спосіб життя погано впливає на наше здоров'я.

Яка небезпека цілодобово перебування у ліжку

Фіона Барвік з Медичної школи Стенфордського університету каже, що ось це впливає на три важливі фактори:

По-перше, він може збити циркадні ритми – наш внутрішній годинник, який налаштований на світло і темряву, регулює цикл сну.

По-друге, оскільки ви весь день лежали, у вас не було фізичної активності, потреба у сні не накопичується як треба протягом дня, і ваш графік сну зсувається.

По-третє, лежання в ліжку цілодобово руйнує асоціацію спальні з місцем для сну, через що потім у ліжку буде складніше засинати.

Отже, для сну "гниття в ліжку" шкідливе, але, якщо це робити часто. Фахівці кажуть, що один раз на місяць можна практикувати такий відпочинок без наслідків для здоров'я.

Які є здоровіші альтернативи

Ну, якщо хочеться спати, можна поспати хвилин 20 в середині дня або просто безцільно гуляти вулицею, щоб відволіктися. Після ранкового пробудження перебувати при природному освітленні не менше ніж годину, а ще бути обережним з кавою: пити її тільки в перші години після пробудження, щоб кофеїн потім не завадив сну.

Краще не проводити весь день у ліжку людям з депресивними розладами, бо це не допоможе відпочити, а навпаки, швидше загострить ситуацію. Депресія може посилити втому, через що вам хотітиметься лежати, і, власне, якщо ви більше спите, симптоми депресії можуть посилюватися.

Психологи радять звертати увагу на моменти, коли вам хочеться проводити довгий час у ліжку: це може сигналізувати про депресію або інше психологічне захворювання. Якщо у вас є сумніви, то потрібно звернутися до лікаря.