Спростували один із найпопулярніших міфів про споживання алкоголю

Існує досить поширена думка щодо споживання алкоголю, яка насправді не має ніякого наукового підґрунтя. Ми впевненні, що ви точно чули про це правило і самі цілком імовірно, що ним користуєтесь.

Мова про правило, що вживати алкогольні напої потрібно в міру їх міцності. Мовляв, "понижувати" градус напоїв не можна і розпочинати вечірку слід зі слабших алкогольних напоїв, а завершувати – міцнішими.

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І пояснювали це тим, що вживання менш міцних алкогольних напоїв перед міцними зменшує ризики наступного дня відчути сильне похмілля. Розвінчали цю популярну гіпотезу німецькі вчені.

Деталі нового дослідження

Учені взялись дослідити вплив порядку споживання пива та вина на інтенсивність похмілля. Аби перевірити тезу про те, що "не можна знижувати градус", дослідники залучили до експерименту 90 студентів у віці 19 і 40 років та розділила їх на три групи.

Як проводили експеримент:

перша група пила пиво, поки рівень алкоголю в крові не досяг 0,05 відсотка. Потім вони пили вино, доки вміст алкоголю в крові не досяг 0,11%.

друга група провела такий же експеримент, але у зворотному порядку.

третя група пила тільки пиво або тільки вино.

Після кожного випитого алкоголю учасників запитували про їхнє самопочуття та рівень сп'яніння, як вони це відчували. Наступного ранку учасники оцінили інтенсивність похмілля за шкалою від 0 до 7 відповідно до того, наскільки вони відчували спрагу, нудоту, втому та запаморочення.

Через тиждень групи помінялися ролями: учасники, які спочатку пили пиво, цього разу спочатку почали з вина, тоді як винна група почала з пива. Тим часом контрольна група, яка пила виключно пиво, перейшла на вино і навпаки.

Що виявили вчені

Порядок вживання алкоголю не мав значного впливу на тяжкість похмілля. Натомість очевидний зв'язок і вплив на важкість похмілля мала кількість випитого алкоголю та те, за який час вона була випита.

"Для деяких людей достатньо однієї порції алкоголю, щоб наступного дня відчути похмілля, тоді як інші можуть випити багато й повністю уникнути цього неприємного стану. Що дійсно має значення, так це кількість алкоголю, який ви споживаєте", – зазначила Сандра Аревало з Академії харчування та дієтології США

Вона пояснила, що якщо пити занадто багато алкоголю та занадто швидко, ми не даємо нашій печінці часу, аби очистити кров від алкоголю. Відтак, наступного дня відчуваємо себе погано, бо відбулась алкогольна інтоксикація.