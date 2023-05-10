Як пити каву: чи можна на голодний шлунок, при діабеті, високому тиску і перед спортзалом

Попри те, що кава улюблений напій багатьох, іноді є стани, при яких від неї краще відмовитись. Ба більше, треба знати, як пити каву правильно, щоб вона не шкодила вашому здоров'ю.

Про усі нюанси розповіла лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська. Тож, далі ви дізнаєтесь: скільки і як пити улюблену каву.

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Чи можна пити каву на голодний шлунок

Наш шлунок – це орган, який може витримувати присутність багатьох різних речовин, зокрема, шкідливих. Слизова оболонка покрита шаром захисного слизу, який захищає її від соляної кислоти, яка потрібна для перетравлювання їжі.

Виявилося, що навіть супер міцна кава ніяк не пов'язана ні з гастритами, ні з виразками.

Кава стимулює утворення соляної кислоти, але це ніяк не впливає на слизову шлунка. Проте для людей, у яких є рефлюксна хвороба це може викликати печію,

– зазначила дієтологиня.

Але цьому також можна зарадити, просто, якщо додати в каву молоко.

Кава і цукровий діабет

Зверніть увагу! Кава прискорює перистальтику, тому корисна для тих, у кого закрепи. Також кава стимулює утворення жовчі (має легкий жовчогінний ефект) та секрецію підшлункової залози. Ці її властивості означають, що вона покращує травлення.

Дослідники встановили, що для людей, які страждають на діабет, кава може бути корисною – вона сприяє зниженню рівня глюкози,та сечової кислоти, зменшує інсулінорезистентність. Також знижуються рівень системного запалення.

Кава, стеатоз печінки, фіброз та цироз

За словами дієтологині, кава позитивно впливає на роботу печінки, зменшує відкладання жиру в клітинах печінки, сповільнює утворення фіброзу та прогресування цирозу.

Кава і рак

Напій пов'язують із зниженням ризику раку ротової порожнини, гортані, товстого кишечника. Як пояснила Скиталінська, це відбувається через присутність біологічно активних сполук, включаючи алкалоїди кофеїн і тригонеллін, поліфеноли, хлорогенову кислоту.

Ці речовини сповільнюють пошкодження клітин, активують гени, які беруть участь у репарації ДНК, пригнічують метастазування.

Кава і остеопороз

Кофеїн дійсно незначно може зменшувати властивості організму засвоювати кальцій, але це можна повністю компенсувати, додавши 1 – 2 столові ложки молока до кави.



Щоб кава не вимивала кальцій, додайте у напій трохи молока / Фото Unsplash

Кава, серцево-судинні захворювання і гіпертензія

Споживання кави має кореляцію із нижчим ризиком смертності від усіх причин серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Помірне вживання кави для людей, які не мають гіпертонічної хвороби, не підвищує, а може навіть знижувати ризик розвитку артеріальної гіпертензії.

Що мається на увазі, коли йдеться про помірне споживання кави? Це, за словами дієтологині, 1 – 3 чашки/день. Така кількість не впливає негативно на артеріальний тиск у більшості людей, у тому числі й у хворих на артеріальну гіпертензію.

Кава і стрес

Ми знаємо, що кава бадьорить тіло і мозок, це такий собі стимулятор, зокрема й через утворення і виділення в кров адреналіну. А він, своєю чергою, стимулює прилив крові до серця та мозку.

Однак, паралельно зростає й кортизол – гормоно наднирників. Їх обох ще називають гормонами стресу.

Кава і тестостерон

Занадто багато кофеїну може спричинити посилення тривоги, нервозність, порушення сну, головні болі, прискорення серцебиття, підвищення кров’яного тиску, порушення серцевого ритму.

Кава у поєднанні з фізичними навантаженнями збільшує рівень тестостерону, а це означає, що збільшує рівень фізичної витривалості під час виконання силових та аеробних вправ. Каву рекомендовано вживати незадовго до занять.

За словами Оксани Скиталінської, існує багато досліджень, які демонструють позитивні та негативні ефекти кофеїну. Максимальна допустима доза кофеїну на день – 300 міліграмів. Але, кількість кофеїну, який має корисний і шкідливий вплив, може бути різною для різних людей.

Кава може дати багато користі, якщо ставитися до неї не лише, як до терпкого напою, але і як до ліків. Нехай це буде 1-2 чашечки, але якісного напою і тоді він точно принесе лише користь,

– резюмувала лікарка.