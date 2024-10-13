Лікарка розповіла, чому жінкам категорично не можна мочитися у душі

Американська акушерка-гінекологиня Емма Куреші закликала жінок ніколи не мочитися у душі. Вона також пояснила причину.

Лікарка зазначила, що ще важливіше – не мочитися стоячи, повідомляє New York Post.

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Чому жінкам не варто мочитися у душі

Акушерка-гінекологиня пояснила, що це не лише негігієнічно, а й руйнує тазове дно. А ще створює небажані ментальні асоціації – ви хотітимете в туалет, коли будете чути, як тече вода.

Це не дуже гігієнічно, але важливіше те, що це руйнує тазове дно. А також може створити ментальні асоціації – коли ви чуєте, як тече вода і раптом потрібно бігти до туалету,

– пояснила Куреші.

Міркування медикині підтримала фізична терапевтка Алісія Джеффрі-Томас. Вона пояснила, що якщо мочитися стоячи, то тазове дно не розслабиться належним чином. А це означає, що сечовий міхур не спорожнятиметься повністю.

Інша терапевтка Сабріна Бакстер додала, що ви повинні ходити до вбиральні лише тоді, коли це дійсно необхідно.

Коли ви збираєтеся вийти з дому і думаєте: "Мені не потрібно мочитися, але, можливо, доведеться, тому я піду" – якщо ви робите це часто, ваш сечовий міхур ніколи не наповниться належним чином. Він не заповнюється на повну. Ви мочитеся, коли він наполовину заповнений. Тому у вас може виникнути бажання мочитися частіше, бо він заповнюється лише наполовину... Ви, власне, сенсибілізуєте свій організм до роботи з меншим об'ємом, ніж потрібно,

– сказала вона.

Медикині також закликали жінок без відчуття сорому звертатися до гінекологів, якщо щось турбує, та не боятися бути з лікарями відвертими про свої проблеми.