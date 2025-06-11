Чи можна відмовитись від мʼяса без шкоди для здоровʼя

Ключ до здорового харчування – це різноманіття продуктів і свідомий підхід до складання меню. Навіть без м’яса чи продуктів тваринного походження можна забезпечити організм усіма необхідними речовинами, якщо підібрати альтернативні джерела білка, вітамінів і мінералів, а за потреби проконсультуватися з лікарем або дієтологом.

Види вегетаріанських дієт

Існує чимало варіантів харчування з обмеженням або повним виключенням м’яса і продуктів тваринного походження, пише 24 Канал з посилання на National Library of Medicine.

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Ось деякі з них:

Лактовегетаріанство – виключає м’ясо, рибу, птицю та яйця, але дозволяє споживати молочні продукти.

Ововегетаріанство – передбачає відмову від м’яса, риби, молочних продуктів і морепродуктів, але залишає в раціоні яйця.

Лактоововегетаріанська дієта – поєднує два попередні підходи: дозволяє молочні продукти та яйця, але не допускає м’ясо і рибу.

Пескетаріанство – виключає м’ясо, птицю, яйця й молочні продукти, проте дозволяє вживати рибу.

Веганство – найсуворіший варіант, що повністю виключає будь-які продукти тваринного походження, включаючи мед.

Кожен із цих стилів харчування має свої особливості, тому універсальних порад щодо складання раціону бути не може – усе залежить від індивідуальних обмежень.

Яку користь може дати відмова від м’яса

Обмеження споживання м’ясних продуктів може позитивно позначитися на здоров’ї. Серед можливих переваг:

Зниження ймовірності розвитку ожиріння. Нормалізація артеріального тиску. Менший ризик захворювань серцево-судинної системи. Зниження ймовірності розвитку цукрового діабету другого типу.

Однак головне – це не саме виключення м’яса, а правильно побудований раціон, який забезпечує всіма необхідними речовинами.

Можливі ризики відмови від мʼяса

Повна або часткова відмова від продуктів тваринного походження може призвести до дефіциту певних макро та мікроелементів, таких як білок, залізо, вітамін B12 та інші. Наприклад, брак білка може проявлятися швидкою стомлюваністю, зниженням імунітету та іншими неприємними симптомами.

Проте свідомий підхід до харчування і пошук нових рецептів допоможе мінімізувати ці ризики. Крім того, консультація з лікарем або дієтологом дозволить підібрати оптимальне меню відповідно до ваших індивідуальних потреб.