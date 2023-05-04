Чи справді дітям не можна пити каву: огляд рекомендацій

Якщо ви введете в пошукову систему запит "Чи можна дітям пити каву?", то на перших сторінках знайдете статті з різними і часом суперечливими думками.

Чітких тверджень про те, чому можна чи чому не можна дітям каву, ніхто навести не може, оскільки досліджувати вплив кави на дитячий організм у різних вікових категоріях складно, та й експериментувати на дітях не всі готові.

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Тому більшість досліджень орієнтуються на знання про кофеїн та його вплив на організм, додаючи цю інформацію до вихідних даних про поведінку організму в дитячому віці.

Чи можна дітям каву

Американська академія педіатрів не рекомендує пити кофеїновмісні напої дітям до 12 років, підліткам дозволено випивати не більше 100 мг кофеїну (одна чашка фільтр-кави, наприклад). Такі цифри підкріплюються загальними знаннями про кофеїн у їжі та вивченою літературою, зокрема науковою, яка публікувалася з 2000 по 2009 рік.

За даними Американської академії дитячої та підліткової психології, дітям до 12 років також необхідно уникати контакту з кофеїном. Все дослідження складається з вже відомих фактів про кофеїн і те, де він міститься, які проблеми можуть виникнути у людини будь-якого віку при передозуванні кофеїном. Закінчується стаття багатозначною "немає підтверджених даних про безпечну дозу кофеїну для дітей, тому краще не додавати його до раціону".

Найбільш широко цитованим вважається дослідження канадських учених, які рекомендують вживати певну кількість кофеїну, виходячи з ваги дитини. Результати дослідження опубліковано Міністерством охорони здоров'я Канади за посиланням. Канадські вчені також стверджують, що досліджень на цю тему недостатньо, щоб давати точну відповідь. Проте вони його дають:

4 – 6 років: 45 мг (половина чашки кави);

7 – 9 років: 62,5 мг;

10 – 12 років: 85 мг;

підлітки: 85 – 100 мг.

Загалом 2,5 мг кофеїну на 1 кг ваги дитини. Такий підрахунок рекомендують проводити до 18 років.

Чому рекомендації так різняться