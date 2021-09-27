Може врятувати життя: лікар розповів, чому запах від ніг – це добре

Неприємний запах від наших ніг – ще одна функція нашого організму, яка може допомагати людині в довгостроковій перспективі. Смердючі ноги – результат праці корисних бактерій.

У своєму тіктоці лікар Каран Радж повідомляє, чому запах від ніг насправді допомагає нашому тілу.

Читайте також Грибок чи брак вітамінів: причини ламких нігтів та появи білих плям

Лікар працює у британській Національній службі охорони здоров’я (NHS) хірургом та викладачем в Імперському коледжі Лондона.

Чоловік веде тікток, де розповідає людям про здоровий спосіб життя та медичні лайфхаки. Цього разу спеціаліст поділився, чому ж смердючі ноги можуть врятувати життя людині, і чого не варто через це комплексувати.

Я хочу поділитися з вами фактом, про який я нещодавно дізнався – і це неймовірно. Є причина, чому ми можемо мати смердючі ноги, а смердючі ноги можуть просто врятувати вам життя,

– сказав Радж.

Пояснення лікаря

Каран Радж розповів, що на поверхні людського тіла живе безліч форм життя – і на ногах також. Бактерії, які облаштувалися на наших ступнях, харчуються певним типом амінокислот, які містяться у виділеннях ніг.

Це цікаво Музичні хіти схожі на віруси – вчені помітили надзвичайний зв'язок

Коли ноги пітніють, бактерії активізуються та поглинають амінокислоти. Ті самі бактерії виділяють інші кислоти, які видають неприємний запах.

"Існує різновид бактерій під назвою bacillus subtilis, яка харчується лейцином, поширеною амінокислотою, яка міститься в поті ніг. Коли ця бактерія їсть лейцин, вона виділяє ізофлавову кислоту – сирний смердючий запах ніг", – розповів Радж.

Лікар додав, що тілу потрібні ці бактерії, адже вони захищають стопи від грибка.

Наше тіло тримається навколо цієї бактерії, тому що вона виробляє хімікати та антибіотики, які утримують грибок стопи,

– поділився експерт.

Запах викликають бактерії, які поглинають амінокислоти з поту / Фото Getty Images

Невидимі сусіди