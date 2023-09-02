Не хочеться: чи може відсутність сексу нашкодити

Якщо коротко – ні. Не існує досліджень, які безпосередньо пов'язують тривалі періоди помірності з будь-яким ризиком для здоров'я, можливо, через складність постановки подібного експерименту.

Відсутність сексу завдає шкоди організму – ця ідея широко поширена у суспільстві. Звідси з'являються поради на кшталт "знайти мужика" при дратівливості або страх спермотоксикозу у хлопця.

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Які існують дослідження

З деякими застереженнями ми можемо спиратися на роботи, присвячені вивченню здоров'я священників, ченців та черниць, тобто людей, чиє життя нерозривно пов'язане з відмовою від сексу через релігійні причини.

Так, наприклад, було виявлено, що підвищений артеріальний тиск та порушення ліпідного обміну у ченців Тибету зустрічаються не частіше, а навпаки – рідше в порівнянні з іншими місцевими жителями. Звичайно, не можна стверджувати, що саме утримання призводить до такого результату — швидше за все, справа в аскетичному способі життя загалом.

Спермотоксикоз у чоловіків

Чи мають сенс побоювання щодо спермотоксикозу? Такого діагнозу у медичній науці просто немає. Збудження без "розрядки" не призведе до отруєння організму спермою, тому що жоден із її компонентів не є токсичним. Боятися надмірного накопичення сперми теж не варто: невикористані сперматозоїди періодично утилізуються.

Істерія у жінок

Жіноча дратівливість та примхливість часто приписуються довгій відсутності сексуального життя. Багато хто навіть згадує про те, що століттями раніше лікарі використовували вібратори для лікування істерії. Це не так — не існує жодного історичного доказу цього факту, який набув широкого поширення завдяки книзі Рейчел Мейнс "Технологія оргазму".