Чи може нашкодити чоловічому здоров'ю підігрів сидінь в автомобілі

Ви чули розмови про те, що підігрів сидіння може бути небезпечним для здоров'я чоловіків? На думку людей, які розділяють цю точку зору, у небезпеці статеві органи, а отже, здатність до зачаття.

Утворення сперми у чоловіків дійсно відбувається при пониженій температурі. Саме тому яєчка у людини та інших ссавців поза тілом у мошонці.

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Вплив температури на яєчка

Оптимальна температура для формування сперматозоїдів дорівнює 34 – 35 градусів за Цельсієм, що на 2 – 4 градуси нижче за температуру тіла. Підігрівання мошонки призводить до підігрівання яєчок, що може впливати на процес сперматогенезу. Але не варто панікувати та відмовлятися від такого зручного функціоналу автомобіля.

По-перше, поки що немає наукових доказів про негативне вплив підігріву автомобільних сидінь на здатність чоловіків до зачаття, але для додаткової впевненості можна обережно використовувати цю функцію та регулярно переривати тривалі поїздки для підтримки нормальної температури яєчок.

Процес сидіння сам по собі значно підвищує температуру мошонки. Середня температура після пів години сидіння на звичайному кріслі становить 36,4 градуса за Цельсієм. Для порівняння: при ходьбі вона оптимальна – 34,5 градуса за Цельсієм. Тому можна припустити, що небезпека для чоловічого здоров'я полягає не в підігріві крісла як такому, а в тривалих періодах сидіння, наприклад, за кермом автомобіля або за комп'ютером.

Загалом експерти включають перегрів яєчок у фактори ризику чоловічої безплідності, проте посилаються на інші причини: часте використання саун та гарячих ванн може тимчасово погіршити показники спермограми. Також вони додають, що потрібні подальші дослідження для уточнення наявних даних.

Вплив температури на простату

Крім яєчок, іншим важливим органом чоловічої статевої системи є простата. Саме вона займається виробництвом спеціальної рідини, що складає 1/3 частини всього обсягу сперми. Одна з функцій цієї рідини – вплив на рухливість сперматозоїдів. Чи не може нагрівання сидіння порушити її роботу? Зважаючи на все, не може. Серед факторів ризику розвитку простатиту чи доброякісної гіперплазії простати немає нічого про небезпеку теплового впливу.