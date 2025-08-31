Як пояснюють експерти у коментарі The Washington Post, приготування їжі на високих температурах справді може призводити до утворення небезпечних сполук, передає 24 Канал.

Чи шкідливе згоріле м'ясо?

Під час смаження або грилювання м'яса, птиці чи риби вище 150 градусів у ньому утворюються гетероциклічні аміни (ГЦА), а під час контакту жиру з вогнем чи гарячим вугіллям виникають поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ). Вони можуть пошкоджувати ДНК, спричиняючи мутації, що асоціюють із підвищеним ризиком онкологічних захворювань.

Дослідження на тваринах підтверджують канцерогенний ефект цих речовин, однак для людей зв'язок менш очевидний. Деякі роботи вказують на підвищення ризику колоректального, підшлункового чи простатного раку, але інші не знаходять послідовних доказів.

"Є сенс сприймати таку їжу як виняток для свят чи особливих випадків, а не як щоденний раціон", – наголошують науковці.

Зверніть увагу! Небезпечними можуть бути не лише стейки чи шашлики, але й продукти з високим вмістом крохмалю – наприклад, підгорілий хліб або картопля. Що стосується овочів, то даних про їхній вплив менше, але експерти радять пам'ятати, що будь-яке обвуглення супроводжується утворенням потенційно шкідливих речовин.

Як знизити ризик

Обирайте щадні методи, як от запікання, приготування на пару, тушкування.

Маринуйте м'ясо перед смаженням – це зменшує утворення канцерогенів.

Часто перевертайте продукти на грилі, щоб уникати обвуглення.

Комбінуйте зі свіжими овочами. Додавайте броколі, цвітну капусту чи руколу, вони допомагають організму знешкоджувати шкідливі сполуки.

Обмежуйте вживання пригорілого. Оскільки, навіть якщо ризик не надто високий, він все одно не нульовий.

Фахівці наголошують, що ризик виникнення раку залежить від комплексу факторів, тому варто дбати не лише про спосіб приготування їжі, а й про загальний спосіб життя.