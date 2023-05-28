Чи може холодне морозиво спровокувати застуду

Насправді людина не захворіє, якщо просто вип'є чогось холодного чи з'їсть морозиво. Те ж саме стосується, коли кажуть "змерзли в ноги". Але нові дослідження таки проливають світло на деякі взаємозв'язки між переохолодженням та ГРВІ.

У МОЗ нагадали, що первинною причиною застуди чи гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРЗ) є віруси, не холод. Водночас локальне та випадкове переохолодження якоїсь частини тіла може збити налаштування імунної системи, і зробити організм вразливішим до вірусів.

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Втім попри те, що ГРЗ та грип викликають віруси, а не низька температура, ми хворіємо переважно в холодну пору року. В МОЗ вирішили роз'яснити й цю закономірність.

По-перше, в холодну пору року краплини слини, які виділяє людина під час кашлю чи чхання, лишаються в повітрі й потрапляють до інших людей. А значить – хвороби легше поширюються, особливо в приміщеннях, які погано провітрюються. Відтак, сезонність вірусних інфекцій зумовлена оптимальними умовами передачі вірусів.

По-друге, справді існує зв'язок між температурою, роботою імунної системи та розмноженням вірусів.

І ось як це пояснює наука: перші свідчення цього науковці отримали з даних про інфекції в пацієнтів, в яких після операцій ставалося випадкове і локальне переохолодження із подальшою інфекцією. Низька температура на якійсь ділянці тіла спотворювала налаштування імунної системи – вроджена неспецифічна імунна реакція ставала слабшою. А це – перша ланка імунної відповіді на нову інфекцію.

Нові дослідження імунної відповіді в клітинах носогорла підтвердило ці спостереження.

За низької температури імунна відповідь на початкову вірусну інфекцію йде за дещо іншим, менш ефективним сценарієм Тому коли носогорло тривалий час холодніше, ніж решта тіла, в інфекції з'являється більше шансів прорвати оборону і проникнути в клітини.

Відтак, ймовірність захворіти дійсно вища, якщо надто легко взутися взимку, сиділи під потоком холодного повітря від кондиціонера чи довго притулялися до бетонної стіни в укритті.

Однак, у МОЗ радять не уникати холодів і не намагатися одягнутися якомога тепліше – вам має бути достатньо комфортно і під час руху, і під час спокою.