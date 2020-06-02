У Міністерстві охорони здоров'я України зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу 2 червня, пише Здоров'я 24.

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Вчора (1 червня) був виявлений в апараті міністерства перший випадок захворювання на коронавірусну інфекцію,

– сказав Максим Степанов.

За його словами, було виявлено коло контактних осіб, з яким мав зв'язок хворий працівник МОЗ.

"Сьогодні (2 червня) будуть проведені тестування, якась кількість людей буде відправлена на самоізоляцію", – додав Степанов.

Додамо, що станом на 2 червня в Україні виявили 24 340 випадки коронавірусу, одужали 10 078 осіб. Від початку епідемії коронавірусу у країні померли 727 людей, за минулу добу – 9 випадків.