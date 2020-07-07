Скільки людей підхопили COVID-19 на відпочинку в Одесі: коли будуть висновки МОЗ

Через великий натовп туристів, які прибули в Одесу на відпочинок, медики вже готуються до спалаху коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що поки в МОЗ немає даних, скільки людей поїхали з Одеси хворими на COVID-19. Потрібно, щоб пройшов певний період часу. Зокрема, мовиться про інкубаційний період, який триває 14 днів.

Після цього в МОЗ дивитимуться, порівнюючи криві захворюваності, переглядати ретроспективно, аналізувати всі історії, карти епідрозслідування. Про це заступник міністра охорони здоров'я повідомив у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Віктор Ляшко також відзначив, що відпочивальники приїжджають і від’їжджають з Одеси, і вже потім ретроспективно можна дивитись, коли будуть випадки реєструватись на території України, пов'язувати, скільки з них було на відпочинку. І визначити, чи пов’язаний випадок коронавірусної хвороби з відпочинком, чи ні.

"Тому що епідситуація в Одеській області і епідситуація тих, хто відпочивав, – це вже можна дивитись в динаміці, поєднуючи і аналізуючи результати епідрозслідувань", – пояснив він.

За його словами, зараз в Одеській області саме регіон Бессарабія має спалахові точки, оскільки в Молдові зафіксовано підйом захворюваності. Втім головний санітарний лікар додав, що не сказав би, ніби це пов’язано з близькістю територіальною, але чомусь саме той регіон також показує зростання випадків.

Щодо Одеси, то знов-таки питання. Серед мешканців міста в нас немає такого стрімкого зростання і не потрапляє Одеса в ті 4 національні індикатори, які визначені постановою про адаптивний карантин,

– зауважив він.

За якими критеріями можуть посилити карантин в регіонах?

Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Це вирішуватиме місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.



Карантинні обмеження можуть посилити в реагіонах, в яких: завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я становить понад 50%;

середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менша, ніж 24 на 100 тисяч населення впродовж тижня;

коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу складає понад 11%;

показник динаміки зростання випадків COVID-19 – понад 10%. Відтепер в Україні інакше визначатимуть, в яких регіонах потрібно посилити карантин. Це вирішуватиме місцева влада на підставі рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.Карантинні обмеження можуть посилити в реагіонах, в яких:

Віктор Ляшко розповів, що був певний період часу, коли в Одеській області був приріст випадків COVID-19 понад 11%, які передбачені МОЗ. І навіть до 80% за останні 7 днів, у порівнянні з попередніми семи днями. Тому це є таким тривожним сигналом. "Потрібно органам місцевого самоврядування звернути на це увагу, про це ми вказуємо", – зазначив він.

І додав, що для цього ж у постанові уряду прописано: якщо 3 дні поспіль перевищуються ці індикатори, то головний державний санітарний лікар області повинен відреагувати, зробивши подання на голову комісії ТЕБ та НС, аби вони вже вводили адекватні заходи реагування.

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