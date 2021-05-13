МОЗ дослідить, скільки реально людей перехворіли на COVID-19 та мають антитіла

МОЗ України планує дослідити ситуацію щодо захворюваності на COVID-19 та імунітету населення до коронавірусу SARS CoV 2. За словами заступниці міністра охорони здоров'я Світлани Шаталової, дослідження проведуть у 2 етапи.

Під час 1 етапу добровольці безкоштовно отримають результати тестів на антитіла. Повністю дослідження планують завершити влітку.

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Заява Шаталової

"МОЗ та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за участі Центру громадського здоров'я розпочнуть сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS CoV 2", – розповіла Світлана Шаталова.

Науковці інституту планують:

оцінити стан популяційного імунітету населення,

визначити найвразливіші до інфікування групи,

з'ясувати доступ до тестування,

виявити частку безсимптомних випадків серед дорослого населення,

з'ясувати можливі фактори ризику.

Дослідження здійснюватимуть у два етапи

Перший – збір даних. Тоді сформують мобільні бригади – кожна складатиметься із соціологічних працівників та медика. Вони за згодою респондентів проведуть опитування і візьмуть зразки крові для тестів на наявність антитіл, імуноглобулінів M та G для тестування в лабораторіях.

Другий – аналіз даних. Тоді оброблять запевнені анкети, сформують реальні статистичні результати, які будуть репрезентативні для всієї України.

За словами заступниці міністра охорони здоров'я, планують охопити 9 тисяч дорослих українців різного віку, статі та обраних випадковим чином.

"Так ми зможемо побачити ціліснішу картину, долучивши інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу", – розповіла Світлана Шаталова.