Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками нормативним вимогам.

Про це повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень.

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У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води.

З-поміж них не відповідали нормативним вимогам 29 проб (пляжі міста Одеси та рекреаційна зона смт Затока). На санітарно-хімічні показники досліджено 4 проби морської води – усі відповідали гігієнічним вимогам,

– додали у пресслужбі.

Температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 23 червня вперше в поточному році досягла позначки 24°C.



Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає нормам / Фото з відкритих джерел