Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає нормам
Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками нормативним вимогам.
Про це повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ з посиланням на результати досліджень.
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У рекреаційних зонах морського водокористування на пляжах міста Одеси та на пляжах Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було відібрано на санітарно-мікробіологічні показники 93 проби морської води.
З-поміж них не відповідали нормативним вимогам 29 проб (пляжі міста Одеси та рекреаційна зона смт Затока). На санітарно-хімічні показники досліджено 4 проби морської води – усі відповідали гігієнічним вимогам,
– додали у пресслужбі.
Температура води біля узбережжя Одеси, за даними метеопоста, 23 червня вперше в поточному році досягла позначки 24°C.
Морська вода біля узбережжя Одеси та Затоки не відповідає нормам / Фото з відкритих джерел