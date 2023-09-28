У молодої дівчини видалили кісту з волоссям і зубами: фото

У Нововолинській міській лікарні видалили кісту яєчника у 16-річної пацієнтки. Під час операції виявили несподівані елементи всередині кісти, включаючи волосся, шкіру та зуби.

Про це розповіла завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення лікарні Світлани Піддубної. За її словами це рідкісне явище у дітей.

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Кіста з зубами та волоссям

Пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації. Під час обстеження лікарі виявили кісту на лівому яєчнику, і вирішили провести лапароскопічне видалення через три невеликі проколи в черевній стінці. Цей метод має численні переваги, включаючи швидше відновлення та кращий косметичний ефект.

Під час операції лікарі знайшли всередині кісти шкіру, волосся та зуби. За словами Світлани Піддубної, такі кісти, відомі як дермоїдні, формуються через гормональні порушення та можуть містити різні тканини.

Важливо відзначити, що дермоїдні кісти у дітей є дуже рідкісним явищем. Пацієнтку вже виписали з лікарні, і її стан оцінюється як задовільний.



Процес операції / Фото Центральна лікарня м.Нововолинськ

Чому виникають кісти в яєчниках

Кіста яєчника – це заповнений рідиною мішок, який утворюється на яєчнику. У нормі в цьому органі щомісяця виростають фолікули. Вони виробляють гормони естроген та прогестерон і при овуляції виділяють яйцеклітину. Якщо фолікул продовжує рости, утворюється функціональна кіста.

Функціональні кісти бувають двох типів: фолікулярна – виникає, коли фолікул не розривається і не випускає яйцеклітину, а продовжує рости; кіста жовтого тіла – утворюється з фолікула, який випускає яйцеклітину і починає виробляти естроген та прогестерон для зачаття.

Інші кісти утворюються внаслідок аномального росту клітин та зустрічаються набагато рідше.

Фактори ризику розвитку кісти яєчника включають: