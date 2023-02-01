Волинянин самостійно дістав 12-сантиметрового глиста з під шкіри

Мешканець Луцького району самотужки дістав з-під шкіри на животі 12-сантиметрового гельмінта. І вже після цього звернувся до лікарів.

Перший випадок цього року

29-річний чоловік відчув сильний свербіж в зоні живота та помітив підшкірне рухоме ниткоподібне утворення, самостійно дістав з нього паразита завдовжки понад 12 см. Як саме він це зробив, пресслужба відомства не повідомляє.

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Після цього молодий чоловік звернувся в один з медзакладів області. Гельмінта доставили у мікробіологічну лабораторію, де було підтверджено, що це дирофіляріоз. Наразі хворий почувається добре.

Зі слів хворого, минулого року на відпочинку у природних умовах (турпохід, полювання, рибалка, купання і т.д.) чи польових роботах в інших регіонах він не був, за межі України не виїжджав. Все це свідчить про місцеву передачу збудника,

– зазначили у відомстві.

Та додали, що кількість захворювань на дирофіляріоз може збільшитись через активні міграційні процеси населення та сприятливі клімато-екологічні умови для виплоду комарів, які переносять патоген.

Це перший випадок дирофіляріозу в цьому році на Волині. 2022 року в області було зареєстровано 3 випадки захворювання на дирофіляріоз, два з яких мали місцеву передачу збудника та один завезений з Польщі.

Що відомо дирофіляріоз

Дирофіляріоз передається через укус комара, який разом з кров'ю переносить личинкову стадію гельмінта від хворих собак, котів, диких м’ясоїдних звірів та іноді людей. Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту триває від 1 місяця до 2 років. Симптоми захворювання залежать від місця де утворився паразит.

В більшості випадків виникає пухлина, пацієнти часто відчувають свербіж, відчуття руху чогось під шкірою, та помічають переміщення гельмінта. При ураженні ока, яке виникає майже у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита.

Щоб не заразитися дирофіляріозом, потрібно уникати укусів комарів. Подбайте про антимоскітні сітки для своїх осель, обов’язково застосовуйте репеленти та фумігатори. Для тварин можна використовувати різні види нашийників. А також, обов’язково проводьте дегельмінтизацію домашнім тваринам.