Йдеться про генетично модифікований вірус герпесу RP1. Його вводили прямо в пухлини пацієнтів із запущеною меланомою на пізніх стадіях – тих, кому вже не допомагали традиційні методи терапії, пише 24 Канал з посилання на New Scientist.

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Герпес проти раку

У дослідженні брали участь 140 осіб, і разом з вірусом вони також отримували імунопрепарат ніволумаб, що посилює відповідь організму на злоякісні клітини.

Результати виявилися перспективними: у 30% пацієнтів пухлини значно зменшилися, а у половини з них – зникли повністю. Причому позитивний ефект відзначався навіть у тих пухлинах, куди RP1 не вводили безпосередньо. Це свідчить про потужний системний вплив терапії на організм в цілому.

Половина пацієнтів, у яких спрацювало лікування, повністю позбулися всіх пухлин. Такі результати дійсно надихають,

– прокоментував доктор Джино Кім Ін, онколог з Університету Південної Каліфорнії.

За його словами, інші способи лікування на настільки пізніх стадіях раку часто виявляються менш результативними та викликають більше побічних ефектів.

Зараз стартувало ще масштабніше дослідження за участю 400 добровольців. Однак, за словами Іна, Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) може схвалити RP1 у комбінації з ніволумабом для пацієнтів із тяжкою меланомою вже до закінчення цих випробувань.

Принцип дії онколітичних вірусів

Сам принцип використання вірусів для боротьби з пухлинами відомий вже понад століття. Однак безпосередньо заражати пацієнтів "дикими" вірусами занадто небезпечно, тому в 1990 наукова спільнота зосередилася на створенні генетично модифікованих штамів, які вибірково знищують ракові клітини і при цьому безпечні для здорових тканин.

Такі віруси діють подвійним механізмом: вони руйнують пухлинні клітини зсередини, а заодно запускають імунну відповідь проти всіх злоякісних клітин в організмі, незалежно від їхнього розташування.