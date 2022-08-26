Moderna подає до суду на Pfizer і BioNTech: у чому причина

Компанія Moderna заявила, що подала до суду на конкурентів Pfizer і BioNTech, стверджуючи, що вони порушили її патенти при розробці вакцини проти COVID-19, яка була введена сотням мільйонів людей у ​​всьому світі.

Moderna подає до суду на Pfizer

Позови подали як в окружному суді США в Массачусетсі, так і в регіональному суді в Дюссельдорфі. Це посилить протистояння між провідними виробниками щеплень від COVID-19, які є ключовим інструментом у боротьбі з хворобою.

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Moderna вважає, що вакцина проти COVID-19 Comirnaty від Pfizer і BioNTech порушує патенти, подані Moderna між 2010 і 2016 роками, які охоплюють основоположну технологію мРНК Moderna. Ця революційна технологія була критично важливою для розробки власної мРНК-вакцини Moderna проти COVID-19, Spikevax. Pfizer і BioNTech скопіювали цю технологію без дозволу Moderna,

– йдеться в заяві компанії.

Про яку технологію йде мова

Технологія мРНК, яка використовується у вакцинах Moderna та Pfizer-BioNTech, відрізняється від традиційних вакцин, які засновані на введенні ослаблених або мертвих форм вірусу, щоб дозволити імунній системі розпізнати його та створити антитіла.

Натомість мРНК-вакцини доставляють інструкції клітинам для створення нешкідливого шматочка спайкового білка, який розміщується на поверхні вірусу та викликає COVID-19. Після створення цього спайкового білка клітини можуть розпізнавати справжній вірус і боротися з ним.