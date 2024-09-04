Чи викликають мобільні телефони рак: результати великого дослідження

У новому науковому дослідженні, замовленому Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), вчені спростували поширений міф про те, що мобільні телефони спричиняють рак мозку.

Дослідження, що охопило використання мобільних телефонів понад десять років, показало, що викликане ними радіохвильове випромінювання не збільшує ризик розвитку раку мозку, як і не спричиняє лейкемії або раку мозку у дітей, навіть якщо вони живуть поруч з радіо- чи телевежами або стільниковими вежами.

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Мобільні телефони не викликають рак

Кен Каріпідіс, один з авторів дослідження, наголосив на значущості цих результатів, зазначивши, що попри зростання використання мобільних телефонів за останні роки, статистика раку мозку не показує жодного збільшення випадків.

Раніше, у 2011 році, Міжнародне агентство з дослідження раку (підрозділ ВООЗ) віднесло радіохвилі мобільних телефонів до категорії можливих канцерогенів, що стимулювало проведення численних додаткових наукових робіт.

Важливість дослідження

З 1994 по 2022 рік було проаналізовано понад 5000 досліджень, більшість з яких не підтвердили зв'язок між радіохвилями та розвитком раку. Також не було виявлено підтверджень того, що стільникові вежі впливають на збільшення ризику раку. Зазначається, що сучасні мережі 3G і 4G випромінюють значно менше радіохвиль, ніж старіші технології, і наявні дані не показують збільшеного ризику для мереж 5G.

Це дослідження підкреслює, що сучасні наукові дані не підтверджують побоювання щодо зв'язку між використанням мобільних телефонів та розвитком онкологічних захворювань, додаючи важливу інформацію до обговорення безпеки мобільних технологій.