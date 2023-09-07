З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони розширило перелік

Міністерство оборони України оновило список хвороб, який визначає придатність до військової служби. Таким чином все менше чоловіків вважаються обмежено придатними і не призиваються на фронт.

Оновлений список хвороб для мобілізації

Ці зміни вступили в дію в наприкінці серпні 2023 року. Згідно з новим Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (наказ Міністерства оборони № 490 від 18 серпня 2023 року), список хвороб, за якими раніше військовозобов'язані вважалися непридатними до служби, було повністю оновлено, і всі "спірні" статті були видалені.

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Тепер військовозобов'язані з "спірними" хворобами вважаються придатними до служби. Також були послаблені вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців Десантно-штурмових військ і морської піхоти. Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для служби в десанті, тепер можуть бути визнані придатними.

Які хвороби тепер не звільняють від мобілізації

Тепер призвати в армію зможуть військовозобов'язаних з хворобами, які раніше робили їх обмежено придатними. Тепер будуть визнавати повністю придатними всіх чоловіків з такими захворюваннями:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз ;

; 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій – всі форми гепатитів ;

; 5-в – безсимптомний ВІЛ ;

; 12-в – повільно прогресуючі і непрогресуючі з незначними порушеннями функцій хвороби крові – до них відносяться анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки ;

; 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій – хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;

14-в – легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки – деменції, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку ;

; 17-в – невротичні хвороби, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах. Це нав'язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія ;

; 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Сюди відносяться мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Ці зміни встановлюють новий підхід до придатності військовозобов'язаних до військової служби та дозволяють розглядати кожного призовника індивідуально з урахуванням його стану здоров'я і специфіки майбутньої служби.